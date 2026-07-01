Pepelu: “Es importante para todos que se maque el objetivo, estoy seguro de que será así"

Valencia, 1 jul (EFE).- El centrocampista del Valencia Pepelu señaló que sería bueno para la plantilla, el club y los aficionados que la entidad marque un objetivo para la próxima campaña desde el primer día de la pretemporada y se mostró convencido de que será así.

“Creo que es importante para todos, tanto para la afición, como para el club, como para los jugadores, que se marque el objetivo. Estoy convencido de que así va a ser y que va a ser bueno para todos”, afirmó.

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“Los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece, porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia”, añadió.

El futbolista valencianista realizó estas declaraciones este miércoles durante la presentación de las nuevas camisetas de la selección valenciana para la temporada 2026-27, en un acto organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana en Alboraia.

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Respecto a su futuro, el futbolista afirmó: “De momento empiezo mañana en el Valencia, o sea que me vas a ver cien por cien”.

Además, admitió que la temporada 2026-27 tendrá un significado especial al ser la última que el Valencia dispute en Mestalla antes del traslado al Nou Mestalla: "Va a ser muy emotivo todo lo que vamos a vivir, sobre todo pensando en lo que puede ser Mestalla para la gente, para los jugadores. Es un motivo y un extra más para crecer y dar todo lo que tenemos para despedir Mestalla como se merezca”.

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"Tienes ese gusanillo por cómo se va a despedir Mestalla, no solo por nosotros, por la afición, por todo el que le guste el fútbol. Un estadio como Mestalla es algo que no se va a volver a repetir. Hemos visto que el último partido es contra el Elche y esperemos que tanto el club, como la afición, como nosotros, estemos a la altura de despedir Mestalla como se merece porque ha sido algo increíble", afirmó.

Pepelu explicó que las vacaciones de verano le han permitido "disfrutar y desconectar” y recordó que este miércoles el equipo regresará a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna y que será el momento de marcar el rumbo del nuevo proyecto.

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"Las vacaciones, la verdad, muy bien. Sobre todo han servido para disfrutar y para desconectar. Hoy estamos en un acto de la federación representando las nuevas camisetas y creo que a partir de ahora vamos a tener días en los que empezamos a hablar del Valencia porque queremos que sea una temporada ilusionante y mucho mejor que la anterior", señaló.

"Las vacaciones sirven para desconectar, mañana volvemos a la rutina, mañana nos pondremos al día todos en Paterna y todos tenemos ganas de crecer, de mejorar", afirmó. EFE

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