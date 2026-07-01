Espana agencias

Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza

Guardar
Google icon

Tarragona, 1 jul (EFE).- Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona)murió el pasado domingo tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral, según informan a EFE desde el consistorio.

El suceso ocurrió en torno a las 06:00 horas y, tras el impacto, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde murió horas más tarde.

PUBLICIDAD

Según el ayuntamiento, el hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta y el conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares. EFE

PUBLICIDAD

dpj/pll/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Protección de Datos recuerda que comprobar la identidad no siempre autoriza a una empresa, hotel o repartidor a conservar una imagen completa del documento

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Al menos 35 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

Once dotaciones de los bomberos y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han trasladado hasta el lugar

Al menos 35 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

Los expertos explican cinco diagnósticos que pueden confundirse con autismo y el mejor modo para reconocerlo

La clave, según los especialistas, reside en identificar los desencadenantes y las soluciones asociadas a cada condición

Los expertos explican cinco diagnósticos que pueden confundirse con autismo y el mejor modo para reconocerlo

Boda real a la vista: la casa real de Portugal anuncia el compromiso de su hijo pequeño con la baronesa de Trachenberg

La institución, que no ejerce la titularidad, ha anunciado el futuro matrimonio de su hijo menor

Boda real a la vista: la casa real de Portugal anuncia el compromiso de su hijo pequeño con la baronesa de Trachenberg

Muere un niño de rabia en Canadá tras despertarse con un murciélago en la cara: es el primer caso de contagio local desde 1967

El menor de 11 años presentó los síntomas de la enfermedad pocos días después del contacto con el animal infectado

Muere un niño de rabia en Canadá tras despertarse con un murciélago en la cara: es el primer caso de contagio local desde 1967
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

ECONOMÍA

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo