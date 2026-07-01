La Formación Profesional a distancia se dispara y representa el 26 % en el grado superior

Madrid, 1 jul (EFE).- Los ciclos de Formación Profesional a distancia se han duplicado en cinco años y ya representan el 26 % de las matrículas en grado superior. En total 226.000 estudiantes se apuntan a esta modalidad presente en 937 centros en el curso 2024-2025.

Los últimos datos de la estadística de enseñanzas de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señala que los ciclos formativos a distancia de grado medio está presente en 349 centros, 57 centros más que el curso anterior (24 públicos y 33 privados), mientras que en grado superior asciende a 582, con 84 centros más que en el curso anterior (27 públicos y 57 privados).

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Este régimen ha crecido un 108 % en cinco años, señala el Ministerio que prepara un nuevo decreto para regular precisamente la creación de nuevos centros de FP privados y el avance de los ciclos online.

En el curso 2024-2025 había 4.171 centros de FP: 2.719 públicos y 1.452 privados y salvo en el grado básico la modalidad online se ha incrementado sobre todo en el grado superior y entre las mujeres en el grado medio, que representan el 66 % del alumnado de estos ciclos, cuando en el presencial suponen el 42 %.

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Existen diferencias significativas según las comunidades autónomas y según los grados: en grado superior online destaca Cataluña (43 %), La Rioja (37 %), Canarias (37 %), y la Comunidad de Madrid (36,4 %) y en el ciclo medio a distancia Canarias (26 %), Comunidad de Madrid (21,5 %), Cataluña (20 %) y la ciudad autónoma de Ceuta (19 %).

Las familias de grado superior que tienen mayor peso online comparado con su matrícula son Sanidad (40 %), Informática y Comunicaciones (32,5 %), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (31,5 %), Administración y Gestión (30 %), Seguridad y Medio Ambiente (30 %), Comercio y Marketing (29 %) y Hostelería y Turismo (21 %) e Industrias Alimentarias (20,4 %).

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Los centros privados tienen casi 400.000 alumnos y alumnas y suponen el 34 % del total de las matrículas.

En el curso 2024-2025 hubo 56 centros privados más de grado superior presencial y 40 más en grado medio.

El total del alumnado matriculado en FP en todo tipo de centros y tanto presencial como a distancia asciende a 1.180.970: 84.419 (grado básico), 462.266 (grado medio) y 626.085 (superior). Otros 8.200 están matriculados en cursos de Especialización.

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Estas cifras suponen un incremento de un 23,5 % del alumnado en cinco años anteriores.EFE

En el curso 2024-2025 la FP dual, con prácticas desde el primer año, es obligatoria y 600.422 estudiantes, el 51 % del alumnado realizó sus prácticas frente a otros 471.334 alumnos matriculados en segundo curso que siguieron en el antiguo módulo de prácticas (Formación en Centros de Trabajo).

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Sanidad es la familia con mayor peso en grado medio (26 %) y superior (18 %), mientras que Informática lidera en grado básico (17 %).EFE