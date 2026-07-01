Inglaterra apuesta por Madueke y Rashford para escoltar a Kane en las bandas ante RD Congo

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, apostó este miércoles por escoltar a su delantero y Harry Kane con Noni Madueke y Marcus Rashford como extremos para el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol ante República Democrática del Congo de este miércoles en Atlanta, en una alineación que por lo demás está dentro de lo previsible.

Tras sentarlo en favor de Bukayo Saka -que trata de superar definitivamente unas molestias físicas- en el tercer partido de grupo ante Panamá, el seleccionador inglés volvió a apostar por Madueke de partida, como ya hizo ante Croacia y Ghana.

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A su vez, se decantó por dejar a Rashford, que formó de salida ante los panameños, en favor de Anthony Gordon, titular en los dos primeros encuentros.

Más allá de las extremos, Tuchel alineó al lateral derecho del Tottenham Djed Spence en favor de Reece James, del que ya se anunció que sería baja por problemas físicos, mientras que el carril izquierdo se lo asignó a Nico O'Reilly, como sucedió ante Croacia y Panamá.

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También volvió a apostar por la pareja de centrales con la que ha partido Inglaterra en los dos últimos encuentros, Marc Guehi y Ezri Konsa, lo que deja en la banca a John Stones.

Por lo demás, la columna vertebral del equipo se repite, con Kane en punta, Jude Bellingham (que sólo fue suplente ante Panamá) en segunda línea y Elliot Anderson y Declan Rice formando como mediocentros.

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Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane y Noni Madueke.

Por su parte, Sebastien Desabre, el técnico francés que entrena a la República Democrática del Congo, parece haber apostado inicialmente por un 4-4-2, como hizo ante Uzbekistán, pese a las expectativas de que alinearía cinco defensores para sustentar un bloque bajo.

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También ha optado por Brian Cipenga en punta de ataque para acompañar a Yoane Wissa en favor del experimentado delantero del Betis Cedric Bakambu.

República del Congo sale con: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Nathanael Mbuku, Noah Sadiki; Brian Cipenga y Yoane Wissa. EFE

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