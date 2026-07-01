Enrique Cerezo sobre Julián Álvarez: "No estamos dispuestos a venderlo"

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió este miércoles en que "no" están "dispuestos" a vender al internacional argentino Julián Álvarez, el cual expresó, después del partido del Mundial 2026 de su selección contra Austria, su deseo de marcharse del club rojiblanco para "cumplir su sueño".

"Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender", remarcó Cerezo a RNE.

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Por su parte, el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal opinó en El Larguero de la SER sobre la polémica del fichaje del delantero argentino y subrayó que "si viene" al Barça le recibirán "con las manos abiertas" y que "si fuera él, lo haría".

Por el momento, el Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal han mostrado interés por el fichaje del delantero, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de recisión de 500 millones de euros.

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El Atlético de Madrid avanzó que iba a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el atacante argentino Julián Álvarez "con contrato en vigor durante el periodo protegido", según dijo a EFE el consejero delegado de la entidad rojiblanca, Miguel Ángel Gil Marín. EFE