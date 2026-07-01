El Valencia no pidió acabar la Liga en Mestalla y ve bien una semana más para el traslado

Valencia, 1 jul (EFE).- El Valencia no pidió a la Liga acabar la competición de la campaña 2026-27 en Mestalla, estadio en el que vivirá en principio su última campaña, ni tampoco como visitante y, finalmente, la despedida oficial del estadio será en la jornada 37 ante el Elche, según pudo confirmar EFE con fuentes de la entidad, que explicaron que ven bien tener una semana más para trasladarse al Nou Mestalla.

Inaugurado en mayo de 1923, Mestalla es el estadio más antiguo de la actual Primera División y está previsto que acoja por última vez un campeonato liguero porque el Valencia tiene previsto iniciar en su nueva casa la campaña 2027-28.

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Desde la entidad explicaron que, a diferencia de otros clubes, que pidieron por ejemplo no empezar la Liga en casa por tener que acometer obras o reparaciones, no presentaron a la Liga ninguna petición sobre dónde finalizar el campeonato.

El sorteo determinó que la última jornada como local del equipo valencianista sea la 37 ante el Elche el fin de semana del 23 de mayo. Si todo va según lo previsto, ese choque pondrá por tanto el broche final a 104 años de historia. Una semana más tarde, el Valencia cerrará la Liga en El Sadar ante Osasuna. EFE

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