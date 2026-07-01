El último suspiro de Espartaco a través del ballet abre el Festival de Teatro de Mérida

Mérida (EFE), 1 jul (EFE).- Un espectáculo de ballet clásico con cinceladas contemporáneas alzará esta semana el telón del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, una apertura a otras artes escénicas que permitirá conocer los últimos días de Espartaco.

"Es algo muy diferente a lo que vemos en danza y teatro”, ha adelantado en afirmar este miércoles en rueda de prensa la directora artística y de vestuario de este espectáculo, María Graciani.

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La también bailarina y dramaturga española y el director del festival emeritense, Jesús Cimarro, han presentado ante los medios de comunicación la obra que este viernes alzará el telón, 'Spartacus', cuyos papeles principales recaen en el bailarín Igor Person y el actor Miguel Ángel Muñoz.

Herido tras la batalla final, el legendario esclavo rebelde contempla su existencia mientras los recuerdos y las emociones se confunden con la realidad. Esas visiones, en la que se entremezcla sueños y fantasmas, serán transmitidas por Person a través de la danza; el mundo interior y su último aliento correrá cargo de Muñoz.

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Este proyecto, que "nace desde la emoción", narra la vida de esos últimos momentos del gladiador "desde el punto de vista humano” y cabalgando entre el amor y el miedo "a marcharse” de esta vida, ha explicado Graciani.

“Es un espectáculo fundamentalmente emocional”, ha insistido su directora artística, en el que la música acompañará cada paso que den los protagonistas sobre las piedras del teatro romano.

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De hecho, composiciones originales de Tuti Fernández marcarán el ritmo de interpretación de Miguel Ángel Muñoz mientras que grandes obras sinfónicas de Mussorgsky, Rajmáninov, Saint-Saëns, Borodín y Chaikovski darán forma sonora a los pasos de ballet de Person.

Danza y música construyen así un viaje poético por la memoria de un hombre que en el umbral de la muerte revive por última vez el amor, la libertad y la lucha contra Roma, han coincidido en afirmar tanto su directora como ambos protagonistas.

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Cimarro ha asegurado que esta obra acercará al espectador a un momento íntimo de “un hombre convertido en leyenda”, en el marco de una edición (LXII), cuya guía es intentar emocionar al público desde una gran variedad de espectáculos.

Tanto Muñoz, que ha recordado con cariño la ciudad de Mérida por su relación personal y raíces extremeñas, como Person se subirán por primera vez al teatro romano emeritense con este espectáculo, algo que exige respeto y que genera ilusión.

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La responsable del texto de este espectáculo es la autora teatral, guionista audiovisual y periodista Ana Graciani, quien ha insistido en "la idea emocional" que ofrece este 'Spartacus', muy especialmente por estar enfocada en “esa experiencia cercana a la muerte” en la que, por contra, revive su vida.

"Se niega a morir porque siente que no ha terminado su misión" desde muchos puntos de vista, ha afirmado.

Hasta 17 bailarines más, todos ellos de la compañía Düsseldorf Ballet Theater, acompañarán a los dos protagonistas en este espectáculo, una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Lulalulica Events. EFE

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