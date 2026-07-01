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El rey preside la entrega de despachos a 248 nuevos suboficiales de la Guardia Civil

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San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 1 jul (EFE).- El rey ha presidido este miércoles el acto de entrega de Reales Despachos a los 248 nuevos suboficiales de la Guardia Civil, una ceremonia que se ha celebrado en la Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Un acto en el que Felipe VI ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el que junto a los vivas a España, al rey y a la Guardia Civil se ha podido escuchar: "¡Viva la UCO!", en referencia a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado que investiga varios casos de corrupción.

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Los integrantes de la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil han sido los que, tras finalizar dos años académicos de formación, han recibido en esta ocasión sus despachos en este acto.

Son 248 nuevos sargentos de los que 212 son hombres y 36 mujeres. Las mujeres suponen un 14,52 % del alumnado total y la edad media de los nuevos sargentos es de 35 años, con más de 7 años de media prestando servicio dentro de la Guardia Civil.

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Tras pasar revista el rey, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil, entre otros mandos, han entregado los despachos a los cerca de 250 nuevos suboficiales en este ceremonia a la que han asistido cientos de familiares y en la que Grande Marlaska ha entregado el sable reglamentario, grabado con la fecha del acto, al número uno de la promoción, el sargento Javier Guerrero Rodríguez.

En la ceremonia se ha celebrado también el tradicional homenaje a los caídos tras lo que el rey ha ordenado romper filas a los nuevos sargentos.

Un 63 % de ellos posee titulación universitaria y en un 37 % de los casos residen o desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid, seguida de la Comunidad Valenciana. EFE

(foto) (vídeo)

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