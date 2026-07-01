El PP-A cree que Montero se irá al Senado porque hay "nubarrones legales" en su futuro

Sevilla, 1 jul (EFE).- El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha vaticinado que la secretaria general del PSOE andaluz y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, puede tener en su futuro "nubarrones legales" derivados de su paso por la SEPI y por eso ocupará escaño en el Senado.

Martín, en una rueda de prensa en la Cámara andaluza, ha explicado que vio a Montero "muy nerviosa" en el pleno de investidura celebrado este martes cuando entendió una alusión "a futuros problemas legales".

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Montero, ha añadido, "nunca ha dejado de tener un pie en Madrid y más pronto que tarde tendrá los dos", en referencia a su nombramiento como senadora por representación autonómica.

Martín ha recordado que el empresario y comisionista Víctor de Aldama aseguró que Carlos Moreno, el jefe de gabinete de Montero mientras era vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y, por lo tanto, responsable de la SEPI, "trincó 25.000 euros por favores inconfesables".

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A eso sigue, ha desgranado, que Montero se llevó a Madrid a su "hombre de confianza", al que hizo "presidente de la SEPI", en alusión a Vicente Fernández, al que, según Martín, "se le está poniendo cara de (José Luis) Ábalos".

El popular ha recordado también el caso del presidente del Tribunal Económico Administrativo, José Antonio Marco Sanjuán, nombrado por Montero y quien acabó "en un registro de la UCO en el que se le encontraron fajos de billetes en su cuarto de baño y en la barbacoa" y la imputación de la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda.

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Esa suma de datos, ha añadido el portavoz popular, debería bastar para que Montero se preocupara por su situación legal y buscara el aforamiento en el Senado, cuestión que ha asegurado que va a seguir recordando a la socialista en el futuro. EFE