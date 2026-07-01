El mangaka Junji Ito será el invitado estrella y autor del cartel del 32 Manga Barcelona

Barcelona, 1 jul (EFE).- El popular maestro del terror Junji Ito firma el cartel y será uno de los invitados estrella de la 32.ª edición del Manga Barcelona, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre de 2026 en Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat.

De este modo, Ito, una de las figuras más influyentes del manga de terror contemporáneo, regresa diez años después de su primera visita, convertido ahora en uno de los autores de manga más populares a nivel internacional.

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Para el cartel, el japonés traslada sus características atmósferas inquietantes a un escenario icónico de Barcelona como es el Park Güell, ofreciendo una versión más colorista que en su trabajo habitual.

Además, según han adelantado en rueda de prensa la directora del salón, Mertitxell Puig, y el asesor de contenidos de Manga Barcelona, Oriol Estrada, el certamen contará también con una importante representación de artistas japoneses.

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Destaca la presencia de Shoji Kawamori, figura clave de la industria del anime y creador del universo Macross, reconocido por su trayectoria como director, guionista y diseñador mecánico en proyectos de impacto internacional.

Vinculada a este mismo imaginario, también visitará Barcelona Risa Ebata, animadora y diseñadora de personajes que ha contribuido con su estilo elegante y expresivo a diversas producciones de esta emblemática saga de ciencia ficción.

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Ambos presentarán en el Auditori Manga una de sus obras más recientes, la película 'Labyrinth'.

A esta selección se suma también Oswaldo Kato, ilustrador brasileño reconocido internacionalmente por su trabajo en el Pokémon Trading Card Game y por su participación en proyectos de anime, cine y videojuegos.

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También estará en Manga Barcelona Yaya Han, una de las figuras más influyentes del cosplay internacional, y Konata, una autora que regresa al salón mientras sigue ganando notoriedad en Japón gracias a su talento fresco y contemporáneo.

En lo musical, Manga Barcelona ha anunciado la presencia de la banda ALI, responsable de temas tan populares como 'Lost in Paradise', de 'Jujutsu Kaisen', y 'Wild Side', de 'Beastars'; Reol, una de las artistas más influyentes e innovadoras de la música japonesa actual; y Lotus Juice, el rapero responsable de las icónicas bandas sonoras de la saga 'Persona'.

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Además, Puig y Estrada han adelantado que la venta de entradas comenzará a finales de julio, momento en el que se anunciarán el resto de invitados y actividades al salón. EFE

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