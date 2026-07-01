CGPJ pide a Justicia que reconsidere la denegación de financiación para reforzar juzgados

Madrid, 1 jul (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido este miércoles al Ministerio de Justicia que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica de medidas de refuerzo para 62 órganos judiciales de toda España.

En un comunicado, el Poder Judicial explica que la Comisión Permanente, reunida con carácter extraordinario, ha acordado por unanimidad solicitar al ministerio que dirige Félix Bolaños que reconsidere su decisión de denegar esta financiación que fue solicitada por el CGPJ.

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"La Comisión Permanente muestra su preocupación por la situación generada como consecuencia de la resolución de 29 de junio de 2026 del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la que se deniega la autorización económica de múltiples medidas de apoyo y refuerzo solicitadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial", señala el comunicado.

Esa resolución -señala- fue dictada y notificada al CGPJ la víspera de la fecha en que estas medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, el 30 de junio de 2026.

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Esta circunstancia, explica, ha impedido al órgano de gobierno de los jueces proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias, a fin de tratar de paliar los perjuicios que provocará esta decisión.

En este sentido, apunta que la falta de financiación obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores. EFE

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