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Capitán bosnio Edin Dzeko confía en su equipo ante el partido contra EEUU

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Zagreb, 1 jul (EFE).- El capitán de la selección de Bosnia-Herzegovina, Edin Dzeko, aseguró ante el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Estados Unidos este jueves que su equipo todavía no ha mostrado todo su potencial en el torneo.

En declaraciones a emisoras de televisión del país balcánico, el veterano delantero bosnio se mostró consciente de las dificultades que enfrenta su equipo contra los anfitriones.

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"Creo que este equipo aún no ha mostrado todo su potencial máximo en este Mundial. Estamos todos preparados y muy conscientes de lo que significa este partido. Lo daremos todo, dejaremos nuestro corazón sobre la cancha, y que pase lo que pase", dijo Dzeko, de 40 años.

El delantero del Schalke 04 alemán destacó que Bosnia ha logrado ya su primer objetivo al clasificarnos para la fase eliminatoria de este Mundial, en la que es su segunda participación tras el campeonato de Brasil 2014.

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Los bosnios "no llegaron por casualidad a estar entre los 32 mejores equipos", agregó Dzeko, al tiempo de mostrarse seguro que los 'Dragones' tienen la calidad necesaria incluso para clasificarse para la siguiente ronda.

La clasificación de la selección para este Mundial y sus primeros logros ha causado una euforia en el pequeño país balcánico, uno de los más pobres de Europa y todavía marcado por la guerra (1992-1995) y divisiones étnicas, así como entre su numerosa diaspora.

"Desde Sarajevo hasta Bihac, desde Mostar hasta Tuzla, desde Zenica hasta Banja Luka, pero también por toda Europa, América y el mundo, miles de aficionados respirarán como uno por Bosnia-Herzegovina esta noche", aseguró hoy el portal deportivo Sportsport.

Como el partido se celebra a las 02:00 de la madrugada hora local de Bosnia, el Ministerio del Trabajo de la Federación bosnia (uno de los dos entes autónomos del país) ha recomendado a los empresarios a aplazar mañana el comienzo de la jornada laboral. EFE

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