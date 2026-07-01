Espana agencias

Bustinduy pide un "consenso unánime" para aprobar la reforma de la ley de dependencia

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este miércoles un "consenso unánime" de todos los grupos parlamentarios para aprobar la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

En declaraciones antes de reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, Bustinduy ha hecho un llamamiento al acuerdo político para lograr este cambio en el sistema de cuidados, cuyo consenso considera "transversal" en la sociedad y que "no entiende de orientaciones políticas ni de grupos parlamentarios".

PUBLICIDAD

El ministro ha apuntado que la sociedad española "lo demanda" y "lo merece", y ha defendido que el Ejecutivo ha puesto "todas las condiciones para hacerlo posible".

"Hemos puesto algo que es inédito encima de la mesa, una financiación extraordinaria adicional de 5.600 millones de euros para hacer posible la refundación del sistema de la dependencia", ha señalado.

PUBLICIDAD

Bustinduy ha asegurado que esta reforma permitirá incorporar al ordenamiento el mandato del artículo 49 de la Constitución, y pondrá especial atención a los derechos de las mujeres y la infancia con discapacidad.

Por su parte, Peláez ha resaltado que las modificaciones legislativas incorporan dicha dimensión de género y mejoran la protección no solo de las mujeres y niñas con discapacidad, sino también de las personas cuidadoras que por esa responsabilidad "también tienen necesidades particulares" y requieren "una adecuada protección social y un adecuado nivel de vida".

La representante de la Fundación, recientemente reelegida como experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas, ha reclamado asimismo la necesidad de avanzar en una ley de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad, practicadas entre 1989 y la reforma del Código Penal de 2018.

Peláez ha denunciado que se realizaron estas prácticas a muchas personas discapacitadas, especialmente mujeres, "contra su voluntad, sin conocer que se estaba procediendo a una intervención semejante", por lo que ha defendido que existe una responsabilidad del Estado para resarcir a las víctimas.

En conjunto, la reforma de las leyes va a suponer un beneficio para las personas con discapacidad, ha opinado la vicepresidenta de la Fundación, y afectará a "más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país", ha agregado Peláez.

El ministro espera que la aprobación de estas normas “en semanas sea una realidad, como ya lo es la financiación”.

“Ahora es hora de que el Congreso apruebe por unanimidad estas nuevas leyes que tienen que hacer ese nuevo sistema de cuidados posible”, ha concluido Bustinduy. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una empresa quiere convertir la red ferroviaria suiza en un parque fotovoltaico: instalada la primera planta solar desmontable entre raíles

Sun-Ways, empresa suiza de desarrollo fotovoltaico, mantiene en marcha su proyecto piloto de integración solar en su red ferroviaria. Más de 11.000 trenes han circulado ya sobre los paneles

Una empresa quiere convertir la red ferroviaria suiza en un parque fotovoltaico: instalada la primera planta solar desmontable entre raíles

José Andrés, chef español: “Nunca debes cortar un mollete antes de tostarlo; los que los hacen te crucificarán”

El cocinero asturiano es un gran amante de los desayunos del sur, y tiene su propia opinión sobre cuál es la forma correcta de disfrutar de este clásico pan de Andalucía

José Andrés, chef español: “Nunca debes cortar un mollete antes de tostarlo; los que los hacen te crucificarán”

Un estudio revela que las plantas podrían adaptarse al cambio climático más rápido de lo que se pensaba

La investigación abre nuevas vías para comprender cómo evolucionarán los ecosistemas en un escenario de aumento de las temperaturas

Un estudio revela que las plantas podrían adaptarse al cambio climático más rápido de lo que se pensaba

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

El partido habría gastado indebidamente 4,33 millones de euros abonados por la Eurocámara para su funcionamiento

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

La brecha de alto rendimiento se concentra en los estudiantes con mayor nivel socioeconómico, que presentan peores resultados que la media internacional, según un estudio de la Fundación Areces y el Ivie

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

La Segunda Guerra Mundial vive aún en Europa: 1 de cada 25 granos de arena de la playa de Normandía contiene metralla y los bosques de Noruega ‘respiraron’ humo tóxico

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero sigue acusando al PSOE de querer engrosar votos en el exterior

Koldo asegura desde Soto del Real que “se está mintiendo” en la sentencia que le condena a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite tras archivarse la denuncia interna por acoso laboral

ECONOMÍA

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

Polémica en Reino Unido por el sueldo de Nigel Farage en una empresa de venta de oro: el impulsor del Brexit cobró 26.120 euros por hora como embajador

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

La factura del gas sube un 21,5% en julio por el regreso del IVA al 21% y el precio del petróleo disparado

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo