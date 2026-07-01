Bustinduy pide un "consenso unánime" para aprobar la reforma de la ley de dependencia

Madrid, 1 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este miércoles un "consenso unánime" de todos los grupos parlamentarios para aprobar la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

En declaraciones antes de reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, Bustinduy ha hecho un llamamiento al acuerdo político para lograr este cambio en el sistema de cuidados, cuyo consenso considera "transversal" en la sociedad y que "no entiende de orientaciones políticas ni de grupos parlamentarios".

PUBLICIDAD

El ministro ha apuntado que la sociedad española "lo demanda" y "lo merece", y ha defendido que el Ejecutivo ha puesto "todas las condiciones para hacerlo posible".

"Hemos puesto algo que es inédito encima de la mesa, una financiación extraordinaria adicional de 5.600 millones de euros para hacer posible la refundación del sistema de la dependencia", ha señalado.

PUBLICIDAD

Bustinduy ha asegurado que esta reforma permitirá incorporar al ordenamiento el mandato del artículo 49 de la Constitución, y pondrá especial atención a los derechos de las mujeres y la infancia con discapacidad.

Por su parte, Peláez ha resaltado que las modificaciones legislativas incorporan dicha dimensión de género y mejoran la protección no solo de las mujeres y niñas con discapacidad, sino también de las personas cuidadoras que por esa responsabilidad "también tienen necesidades particulares" y requieren "una adecuada protección social y un adecuado nivel de vida".

PUBLICIDAD

La representante de la Fundación, recientemente reelegida como experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas, ha reclamado asimismo la necesidad de avanzar en una ley de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad, practicadas entre 1989 y la reforma del Código Penal de 2018.

Peláez ha denunciado que se realizaron estas prácticas a muchas personas discapacitadas, especialmente mujeres, "contra su voluntad, sin conocer que se estaba procediendo a una intervención semejante", por lo que ha defendido que existe una responsabilidad del Estado para resarcir a las víctimas.

PUBLICIDAD

En conjunto, la reforma de las leyes va a suponer un beneficio para las personas con discapacidad, ha opinado la vicepresidenta de la Fundación, y afectará a "más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país", ha agregado Peláez.

El ministro espera que la aprobación de estas normas “en semanas sea una realidad, como ya lo es la financiación”.

“Ahora es hora de que el Congreso apruebe por unanimidad estas nuevas leyes que tienen que hacer ese nuevo sistema de cuidados posible”, ha concluido Bustinduy. EFE

PUBLICIDAD