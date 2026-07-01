Bolaños dice que su opinión sobre la "ley de nietos" es la misma que tenía Feijóo en 2022

Madrid, 1 jul (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ironizado este miércoles al asegurar que tiene "la misma opinión" que tenía el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, sobre la denominada "ley de nietos" en 2022.

Bolaños lo ha dicho, en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por la ofensiva del PP contra la citada norma, que permite acceder a la nacionalidad española a los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse por la Guerra Civil y la dictadura.

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"Mi opinión, para que no sorprenda a nadie, es la misma que tenía el señor Feijóo en el año 2022", ha señalado, antes de recordar que el líder del PP defendió entonces que "los hijos y los nietos de aquellos españoles que tuvieron que abandonar España como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura tienen derecho a ser nacionales españoles".

Asimismo, el ministro ha acusado a PP y Vox de "sembrar dudas" sobre la norma para cuestionar la legitimidad de los procesos electorales y ha considerado "muy peligroso" que la formación que lidera Santiago Abascal plantee suprimir el voto a millones de españoles, en concreto el de todos los españoles residentes en el extranjero.

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"Los españoles que viven fuera de nuestras fronteras continuarán teniendo derecho al voto porque son tan españoles como los que vivimos dentro de nuestras fronteras", ha remarcado, antes de exigir al PP que salga a desautorizar la propuesta de Vox.

Por otra parte, el ministro ha tildado de "teatrillo" la falta de acuerdo del PP y Vox en Andalucía, que impidió a Juanma Moreno ser investido presidente en la primera vuelta este martes, y se ha mostrado convencido de que ambas formaciones acabarán pactando.

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"Están fingiendo durante unos días, unas semanas, que no se ponen de acuerdo y acabarán pactando en Andalucía como lo han hecho en otras comunidades autónomas", ha aseverado. EFE

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