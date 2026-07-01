Andalucía reclama medidas estatales urgentes ante el daño del fuego en el campo de Huelva

Sevilla, 1 jul (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles declarar el incendio originado el 8 de junio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y ha reclamado al Gobierno central medidas urgentes por el daño causado por el fuego al campo.

La Junta reclama al Gobierno central que declare la superficie dañada como zona gravemente afectada y que ponga en marcha los mecanismos compensatorios correspondientes a situaciones de emergencia y de naturaleza catastrófica.

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Además de este término municipal, el fuego afectó también a Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, en la provincia de Huelva, y, dada su magnitud, el Gobierno andaluz activó de forma inmediata el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

Puso en marcha un dispositivo que llegó a movilizar a más de 500 profesionales de distintas administraciones y organismos a lo largo de las cuatro jornadas que se mantuvo activo el incendio.

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En cuanto a las consecuencias en el campo, el fuego provocó importantes daños en infraestructuras, cultivos y cabaña ganadera, además de afectar a la dehesa onubense dañando la arboleda, el pasto, la montanera del porcino en extensivo, la flora y la fauna cinegética que habita estas áreas naturales.

Asimismo, las llamas afectaron a infraestructuras agropecuarias, sistemas de riego y maquinaria y vehículos agrícolas, entre otros enseres necesarios para las labores agrícolas y ganaderas.

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El fuego arrasó más de 6.300 hectáreas (3.370 de Gibraleón, 1.363 de San Bartolomé de la Torre y 1.577 de Alosno y Villanueva de los Castillejos), afectó a 30 explotaciones agrarias y dejó unos 300 ejemplares de bovino sin pastos y 14 animales muertos.

La Consejería de Agricultura estudia la flexibilización de los requisitos de las ayudas europeas que tienen concedidas los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por este incendio.

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Además, el Gobierno andaluz tiene previsto autorizar la alimentación convencional para el ganado ecológico de estas áreas donde el pasto natural prácticamente ha desaparecido por completo. EFE