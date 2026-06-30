Espana agencias

Vox, tras pedir Begoña Gómez permiso para viajar al extranjero: "Se cree por encima, jamás ha conocido límites"

Guardar
Google icon
Imagen TJXSUSPOXRGNPPKQS5KC5LVVEM

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado este martes que el presidente, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, "se creen por encima de todos y de todo" y exhiben comportamientos "de quienes jamás han conocido límites".

Así lo ha hecho tras pedir Gómez al juez Juan Carlos Peinado, que le retiró el pasaporte en el marco de su investigación contra ella, permiso para viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Reino Unido para la graduación de su hija.

PUBLICIDAD

"Se creen por encima de todos y de todo", ha reaccionado la portavoz parlamentaria en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'. "Es la actuación de quienes jamás han conocido los límites para nada, ni en sus negocios ni en política", ha agregado. Así, ha pedido que la ley y los jueces, "que deben aplicarla en libertad e independencia", "les enseñen" esos límites.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

La Agencia Tributaria publica su decimotercer listado de grandes deudores, con 5.853 contribuyentes y una deuda total de 15.432 millones de euros

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Resultados ganadores del Super Once del 30 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 30 junio

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Las víctimas contraían una deuda económica vinculada a los gastos de viaje y manutención y debían saldarla ejerciendo la prostitución, bajo amenazas. Una mujer ha sido liberada antes de su inminente traslado a Arabia Saudí

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones

Los meteorólogos prevén un ascenso térmico generalizado, que podría derivar en máximas y mínimas “muy elevadas” en la mayor parte del país

Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

DEPORTES

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo