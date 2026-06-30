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Torres acusa a Feijóo de "trumpista" y de mentir por sus sugerencias de la ley de nietos

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Madrid, 30 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer política "trumpista" al sugerir que la llamada ley de nietos permite manipular el censo electoral: "Está engañando a la gente, eso es mentira".

"Una de dos, o estamos ante un supino desconocimiento de la ley o ante una afirmación muy mal intencionada, y yo digo lo segundo", ha afirmado el ministro en una rueda de prensa en la sede del ministerio, asegurando también que "ve gravísimo" que esté señalando a los funcionarios públicos que están tramitando los expedientes.

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De este modo, se ha referido a los comentarios de ayer del líder popular sobre la derivada de la ley de memoria democrática, aprobada en 2022, que ofrece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista.

Se han presentado 2,4 millones de expedientes, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles en un proceso que no ha terminado.

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Según Torres, la mayoría de los que han presentado la solicitud van a cumplir los requisitos porque son hijos o nietos de quienes tuvieron que dejar España por la represión franquista y también por motivos sociales o económicos.

"¿No es de justicia que sus descendientes puedan acogerse a la nacionalidad española? ¿Sabe él lo que van a votar?", ha preguntado Torres, que también considera que Feijóo hace estas acusaciones poniéndose "la venda antes que la herida" para justificar la derrota que ya sabe que tendrá en las urnas. EFE

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