Sánchez celebra que más de un millón de inmigrantes han solicitado la regularización

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes que el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Ejecutivo ha recibido más de un millón de solicitudes, una cifra que demuestra, ha subrayado, que era una medida necesaria.

Lo ha señalado durante la inauguración celebrada este martes en Madrid de la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía , que, según ha anunciado, estará dotado con 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización para dar permiso de residencia y trabajo a quienes ya viven en España.

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Sánchez ha detallado otras medidas dentro del plan, compuesto por 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, como una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras y la puesta en marcha de una agencia estatal de movilidad humana. EFE

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