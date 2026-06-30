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Sánchez asegura que apoya a la presidenta de la SEPI tras su imputación: "Por supuesto, claro que sí"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su respaldo firme a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) después de su imputación en el 'caso Leire Díez' por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

"Por supuesto, claro que sí", ha asegurado el jefe del Ejecutivo al ser interrogado sobre si apoya a Gualda, imputada junto a otras 24 personas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El presidente ha hecho estas declaraciones a la salida de un acto en el que ha presentado el plan de integración y ciudadanía, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

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De este modo Sánchez ha asumido en primera persona el respaldo a Gualda que el Ejecutivo ya trasladó en la víspera, cuando manifestó que mantiene "toda la confianza" en ella porque, a su juicio, en las diligencias "no aparece ningún elemento que la comprometa" según indicaron fuentes gubernamentales.

En este sentido defendieron el "gran trabajo" que está realizando al frente de una empresa pública que, destacaron, logró "salvar miles de empleos".

Desde el Gobierno subrayaron además el "rigor" de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) cuyas adjudicaciones está investigando la Justicia.

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El magistrado citará próximamente a declarar a los investigados entre los que se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros, al encontrar "indicios de criminalidad", según recoge en una providencia a la que tuvo acceso Europa Press.

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