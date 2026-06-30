Registrado terremoto de magnitud 3,9 al este de Gran Canaria con epicentro en el Atlántico

Las Palmas de Gran Canaria, 30 jun (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado esta madrugada un terremoto de magnitud 3,9 al este de Gran Canaria y con epicentro en el Atlántico.

El seísmo ha tenido lugar a las 02.31 horas (hora local canaria) a una profundidad de 16 kilómetros.

Según informa el IGN en un comunicado, este terremoto ha sido sentido por la población. EFE