Registrado terremoto de magnitud 3,9 al este de Gran Canaria con epicentro en el Atlántico

Las Palmas de Gran Canaria, 30 jun (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado esta madrugada un terremoto de magnitud 3,9 al este de Gran Canaria y con epicentro en el Atlántico.
El seísmo ha tenido lugar a las 02.31 horas (hora local canaria) a una profundidad de 16 kilómetros.
Según informa el IGN en un comunicado, este terremoto ha sido sentido por la población. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
González Amador, novio de Ayuso, declara como testigo en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, investigado por presunta revelación de secretos
El caso valora si hubo revelación de secretos en la difusión de datos e imágenes de dos periodistas que acudieron al domicilio de González Amador y Ayuso
Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades
A la parte no financiada se suma una hipoteca media de unos 278.000 euros, que cubre solo el 69% del precio, además de los gastos de notaría, registro e impuestos
Los expertos explican por qué el aburrimiento es bueno para el cerebro y la creatividad
El primer beneficio directo que destacan es la capacidad para relajar el sistema nervioso y reducir el estrés
Sara Arteo, odontóloga: “Si tu dentista no te hace esto en cada revisión, no te está cuidando”
Las revisiones estándar pueden ser en ocasiones insuficientes para detectar otras patologías
Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, a juicio por el ataque de su perro a un menor de 17 años después de que se escapara de su finca
Deberá abonar una fianza de 7.410 euros y el Juzgado de lo Penal de Madrid será el encargado de celebrar la vista
MÁS NOTICIAS