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Podemos pide ampliar el plazo de regularización y Sumar niega que vulnere la ley europea

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Madrid, 30 jun (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido ampliar el plazo para presentar solicitudes en el proceso de regulación extraordinaria de inmigrantes, mientras que el diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido que esta medida no vulnera la legislación europea.

Ambos dirigentes políticos se han referido en sendas ruedas de prensa en el Congreso a la regularización de inmigrantes, cuyo plazo para presentar solicitudes concluye hoy, y han celebrado una medida que consideran que supone una avance en derechos.

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Sobre el hecho de que el Tribunal Supremo haya planteado la posibilidad de llevar la regularización extraordinaria de inmigrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Belarra ha respondido que cada país es "soberano" para aplicar la política migratoria que considere.

"Es evidente que tener a cientos de miles de personas en situación administrativa irregular, que ya están aquí y que están trabajando sin derechos, expuestos a la explotación laboral, era una realidad que este Gobierno tenía que enfrentar de cara", ha manifestado.

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Asimismo, ha dicho que Podemos es "consciente" de que la normativa europea ha sido "en gran medida motor de gran parte del racismo institucional" que existe en España y ha defendido que, por eso, desde su formación la han confrontado.

Enrique Santiago, por su parte, se ha felicitado de que la regulación beneficie a un millón de personas, que pasarán a tener derechos en España y a contribuir al fortalecimiento de nuestra sociedad.

El también portavoz parlamentario de IU se ha mostrado convencido de que la regularización no vulnera la legislación europea y ha señalado que "ni interfiere ni es contraria a ninguna medida del derecho comunitario".

Además, ha rechazado las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un supuesto fraude electoral vinculado a la regularización de inmigrantes y a la denominada ley de nietos.

En su opinión, el PP está "enredando y poniéndose la venda antes de la herida", porque "tiene miedo" de no lograr la mayoría para gobernar.

Belarra también se ha preguntado si el PP tiene "miedo" a que los hijos de los exiliados españoles no les voten y ha considerado que "igual" tiene relación con que el partido fuera fundado por siete ministros de la dictadura.

"Esa gente nunca debió irse de este país, es lo mejor que ha dado este país, es la gente que se dejó la vida por la democracia, tienen todo el derecho, más que nadie, a ser españoles y que se les repare el enorme daño que se les hizo a sus familias", ha declarado.

El portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha incidido en que la regularización es mensaje de esperanza en una Europa que acaba de aprobar "medidas vergonzosas de represión y de deportación de trabajadores".

"Frente a esa Europa inhumana y de la vergüenza, nosotros decimos, una vez más, que quien reside, quien trabaja y quien cuida a alguien de ese lugar es de ese lugar", ha remarcado.

Y sobre el supuesto fraude electoral que han denunciado PP y Vox, ha opinado que es "trampismo puro y duro" y es su manera de preparar el camino para no reconocer ningún resultado electoral que les sea desfavorable, ha dicho. EFE

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