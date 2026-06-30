La volea por la escuadra de Conceição al Roma, mejor gol de la Serie A

Roma, 30 jun (EFE).- La espectacular volea del portugués Francisco Conceição, jugador del Juventus, desde la frontal del área, que se coló por la escuadra de la portería del Roma, fue elegida este martes como el mejor gol de la Serie A de la temporada 2025-2026.

La liga italiana otorgó oficialmente al extremo portugués el premio "iliad Goal Of The Season", tras imponerse en la votación final de los aficionados a los otros nueve tantos que habían sido galardonados como los mejores de cada mes a lo largo del campeonato.

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El gol premiado se marcó en marzo en el Estadio Olímpico de la capital italiana, durante el encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada que concluyó con un empate (3-3) entre el Roma y el Juventus.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Conceição aprovechó un despeje de la defensa romana tras un lanzamiento de falta para conectar un magistral disparo de zurda de volea, firmando en ese momento el 1-1.

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Entre los goles nominados al premio también destacaron la chilena de Federico Bonazzoli, del Cremonese, contra el Milan en agosto; el tanto de Vasilije Adžić, del Juventus, frente al Inter en septiembre; y el remate de Scott McTominay, del Nápoles, contra el Inter en octubre.

El atacante, de 23 años, sucede en el palmarés al francés Marcus Thuram, delantero del Inter, quien se llevó el galardón la campaña anterior. EFE

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