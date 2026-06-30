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La UEFA sanciona a 14 clubes, entre ellos Chelsea y Juventus, por infringir el 'Fair Play'

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Redacción deportes, 30 jun (EFE).- La UEFA impuso este martes sanciones disciplinarias y multas a un total de 14 clubes europeos por incumplir las normas de sostenibilidad financiera o "Fair Play", entre ellos el Juventus, el Chelsea, el Newcastle o el Aston Villa.

La Primera Cámara del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA anunció, tras evaluar a los equipos participantes en competiciones europeas para la temporada 2025-2026, la imposición de sanciones económicas, la mayoría millonarias, por incumplimientos financieros.

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En lo relativo a la norma de ingresos futbolísticos, analizada por primera vez bajo un periodo acumulado de tres años (2023-2025), el Juventus y el Newcastle alcanzaron un acuerdo de liquidación de tres años para regularizar su situación antes del cierre de la temporada 2028-2029.

El club italiano afronta así una multa total de 20 millones de euros, de los cuales 14 millones quedan condicionados al cumplimiento de sus objetivos financieros.

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Por su parte, el club inglés recibió una sanción de 10 millones de euros, con 7 millones de ellos en formato condicional.

Ambos equipos se exponen además a restricciones en la inscripción de nuevos jugadores en las listas oficiales de la UEFA y a castigos deportivos si no alcanzan las metas acordadas.

Por esta misma regla de ingresos, el Niza francés y el Santa Clara portugués demostraron que su desajuste fiscal fue de carácter temporal y recibieron multas de 2 y 1 millón de euros, respectivamente, con gran parte de estos importes suspendidos bajo la condición de no volver a infringir la norma el próximo curso.

Asimismo, el Astana de Kazajistán y el Partizan de Serbia sufrieron multas algo menores, de 100.000 y 200.000, euros al determinarse que sus faltas fueron leves.

Tal y como informó el órgano de administración de justicia de la UEFA, el segundo gran bloque de sanciones se aplicó a los clubes que superaron el límite del 70 % de sus ingresos destinado al coste de sus plantillas durante el 2025.

En este grupo, el Estrasburgo, de Francia, recibió la sanción económica más alta con una multa de 25 millones de euros, de los cuales 12 millones son condicionales, sumada a una restricción inmediata para inscribir nuevos futbolistas tras cometer una infracción considerada significativa.

Inmerso en una situación similar se encuentra el Aston Villa inglés, multado con 22,5 millones de euros, de los que 15 millones quedan en suspenso.

Por este exceso de gasto en la plantilla también fue penalizado el Chelsea con una multa de 3 millones de euros, de los cuales 2 millones quedan condicionados; al igual que el Aston Villa, el organismo europeo tuvo en cuenta la mejora que muestran sus datos financieros para dejar parte del castigo en suspenso.

El resto de las multas en este apartado afectaron al Fenerbahçe turco con 7 millones de euros, a la Fiorentina, de Italia, con 6 millones de euros y al inglés Nottingham Forest con 2,5 millones de euros.

A estas sanciones se sumaron el griego AEK Atenas con 500.000 euros, y los ya citados Newcastle y Niza, que añadieron a sus respectivas sanciones multas adicionales de 3 millones y 450.000 euros.

Por el contrario, el Bolonia y el Nápoles también rebasaron el límite del 70 % fijado por el reglamento, pero evitaron cualquier tipo de castigo financiero gracias a que consiguieron compensar ese exceso mediante el superávit de ingresos futbolísticos acumulado en sus balances.

El comité de la UEFA sancionó al Vardar Skopje de Macedonia del Norte con una multa de 250.000 euros por haber presentado información financiera incompleta y omitir datos en su perímetro de reporte durante el ejercicio fiscal, un error que el propio club ya subsanó.

Los catorce clubes afectados son, entonces, Juventus, Chelsea, Newcastle United, Aston Villa, Nottingham Forest, Niza, Estrasburgo, Fiorentina, Fenerbahçe, Santa Clara, Astana, Partizan, AEK Atenas y Vardar Skopje. EFE

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