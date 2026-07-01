Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Antonio Resines y Quim Gutiérrez compartieron anécdotas y momentos de humor durante la entrevista con Pablo Motos (El Hormiguero)

Antonio Resines y Quim Gutiérrez han cerrado la temporada del programa de Pablo Motos con una entrevista centrada en Haciendo amigos, la película que ambos estrenan el 10 de julio y que, según han contado, les ha dejado anécdotas de rodaje, bromas cruzadas y una reflexión sobre el trabajo con personas con discapacidad intelectual.

Los dos actores han acudido al último espacio de la temporada de ‘El Hormiguero’ para presentar ese proyecto común, una película en la que también han extraído aprendizajes del trabajo junto a personas con discapacidad intelectual y en la que Gutiérrez interpreta a un personaje que debe hacerse pasar por una persona con discapacidad sin caer, según sus propias palabras, en la ofensa.

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La conversación ha arrancado con Resines como protagonista del arranque más distendido del programa. El actor cántabro ha recibido la tarjeta platino de El Hormiguero por su décima visita, un gesto que el espacio reserva a sus invitados recurrentes y que ha dado pie a varios intercambios de tono humorístico con Motos. “Me ha dejado asombrado, estoy emocionado”, ha dicho el intérprete al recibir la taza conmemorativa. Después, al verla, ha bromeado: “Como no tengo las gafas, no la veo”.

Origen del título y retos del guion

Una vez superado ese primer bloque de bromas, Motos ha llevado la conversación hacia la película. Resines ha aprovechado entonces para aclarar el origen del título de Haciendo amigos: “Se le ocurrió a mi mujer”.

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Quim Gutiérrez ha respaldado esa versión con una respuesta breve: “Doy fe”. A partir de ahí, la charla ha derivado hacia la dificultad de hacer nuevas amistades con el paso del tiempo, una idea que Resines ha rematado con otro comentario dirigido al presentador: “De mayor es muy complicado hacer amigos. Algún amigo nuevo he hecho. Tú no”.

Antonio Resines explicó que el título de la película fue idea de su mujer (El Hormiguero)

Gutiérrez ha intervenido en ese cruce entre ambos para rebajar el duelo verbal con una frase que ha resumido el tono del momento: “A mí me está entrando dolor de cuello”, en alusión a su posición entre Motos y Resines en la mesa del programa.

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En el tramo dedicado al contenido de la película, el actor catalán ha explicado cuál era uno de los retos de su personaje. “Yo tengo que hacerme pasar por una persona con discapacidad. Tengo que hacer eso sin ofender”, ha confesado, antes de enlazar esa experiencia con una broma sobre su compañero de reparto.

Bromas sobre el rodaje y el día a día en el set

En esa misma intervención, Gutiérrez ha ironizado sobre Resines y ha contado que, tras convivir con el equipo, distinguía entre “las personas con discapacidad” y “las personas con discapacidad disimulada”, para añadir que bastaba “estar un ratito con Antonio Resines”.

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Ambos han compartido varias semanas de rodaje, una convivencia que Gutiérrez ha resumido con otra broma directa sobre su compañero: “Ha sido duro tantos días de convivencia con él. Cada cual tiene sus necesidades. Antonio tiene una edad. De camino al set, había que pararse a comprar cinco periódicos. Es el tipo más rápido en desaparecer del set que yo he visto en mi vida”.

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El actor también ha destacado la relación de Resines con la comida durante los rodajes. “Antonio come muy bien. Cuando tú llegas, él ya sabe todos los restaurantes de la zona. La gente le conoce”, ha explicado.

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El cántabro ha respondido revelando su método para localizar buenos sitios: “Los que saben más de cómo se come y la calidad del servicio son los eléctricos. Yo luego voy detrás de ellos y me van contando”. Frente a esa costumbre, Gutiérrez ha descrito una rutina opuesta. “Me gusta comer solo en el rodaje. Yo cuando acabo de rodar quiero irme a mi habitación del hotel y estar tranquilo”, ha señalado.

En la parte final se ha hecho mención a Santiago Segura, vinculado a la película como director. Motos ha recordado su presencia en el proyecto y Resines ha resumido su confianza en él con una valoración sobre su criterio: “Si Santiago Segura presenta es que cree que la película está francamente bien. Tiene un poquito de ojo”.

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