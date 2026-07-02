España

Barcelona: la previsión meteorológica para este 2 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este 2 de julio, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Barcelona.

En Barcelona se espera una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 4% en el transcurso del día y del 14% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

PUBLICIDAD

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

En Barcelona la temperatura máxima ronda los 30 grados y la mínima los bajo cero (Gobierno de Barcelona)
En Barcelona la temperatura máxima ronda los 30 grados y la mínima los bajo cero (Gobierno de Barcelona)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en BarcelonaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de julio

Aquí está la combinación ganadora dada a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de julio

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

El conjunto de Rudi García comenzó perdiendo 0-2 y le dio la vuelta al marcador con los goles de Lukaku y Tielemans

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Ambos actores compartieron anécdotas del rodaje y reflexionaron sobre el trabajo junto a personas con discapacidad intelectual

Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

El comunicador vincula la orden judicial con su labor informativa sobre presuntos casos de corrupción y sostiene que ni él ni su abogado han recibido notificación oficial

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial