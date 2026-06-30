La tasa de ahorro de los hogares se modera hasta el 11,3 % en el primer trimestre de 2026

Madrid, 30 jun (EFE).- La tasa de ahorro de los hogares se situó en el 11,3 % de su renta disponible bruta en el primer trimestre de 2026, un punto menos respecto al mismo trimestre del año anterior (12,3 %), de acuerdo con los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa -calculada una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario- encadena seis trimestres consecutivos a la baja -a excepción del segundo trimestre del año pasado, cuando aumentó una décima- y se redujo en seis décimas desde el cuarto trimestre de 2025 (11,9 %), según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales.

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Entre enero y marzo de este año, la renta disponible bruta de los hogares fue de 254.710 millones de euros, un 5,1 % más; y el gasto en consumo final alcanzó los 244.292 millones, lo que se traduce en un incremento del 6,1 %. EFE