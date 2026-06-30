La nostalgia recupera la edad dorada de los videojuegos de rol de los 90

Javier Picazo Feliú

Madrid, 30 jun (EFE).- Los videojuegos de rol de acción de los 90 enamoraron a millones de jugadores gracias a unos gráficos que parecían sacados de películas de animación, una música legendaria, personajes carismáticos, mapeados enormes y una belleza gráfica inusual. Ahora la moda por la nostalgia trae consigo una nueva ola de lanzamientos de un género clásico de aventuras que vive un momento dulce.

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'The Adventures of Elliot: The Millennium Tales' (Square Enix, multiplataforma) es una de esas apuestas que repite la esencia de estos clásicos de rol de corte oriental y consolida como tendencia el 2026 este tipo de aventuras con la llegada de otros lanzamientos destacados como ‘Zelda: Ocarina of time’, ‘Fire Emblem: Fortune's Weave’ o ‘Final Fantasy Resonance’.

Un juego que mantiene un motor gráfico preciosista con regusto a pixel y entornos en tres dimensiones con vista cenital, y que apuesta por una jugabilidad de rol de acción, muy en la línea marcada por sagas legendarias como ‘The Legend of Zelda’, ‘Dragon Quest’ o ‘Secret of Mana’.

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Así, en lugar de complejos árboles de estadísticas, datos de mejora, números y batallas por turnos, optan por un progreso que premia la exploración, la acción sin tiempos de espera y la resolución de puzles.

La gran baza narrativa y jugable de ‘The Adventures of Elliot’ reside en un sistema novedoso que permite a los jugadores explorar el mismo mapa del mundo a través de cuatro líneas temporales distintas e investigar los cambios en el entorno para lograr pistas que ayuden a resolver la trama.

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Por supuesto lo hace con unas mecánicas de progresión de armamento ligero, clásico, al que se puede imbuir con unas piedras mágicas que se encuentran escondidas por el mapeado o comprándolas a mercaderes, y permiten aumentar el poder de las armas y su eficacia en los combates.

La aventura también incluye un juego cooperativo gracias a Faie, un hada que acompaña al protagonista. Un segundo jugador puede tomar el control de este personaje (con una IA poco desarrollada al destripar algunos enigmas) para utilizar sus habilidades exclusivas y asistir en la resolución de puzles al personaje principal.

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La trama sigue a Elliot, un valiente aventurero que sufre de amnesia y a su compañera hada Faie, quienes reciben el encargo real de investigar unas misteriosas ruinas a las afueras del Reino de Hter, el último bastión seguro de la humanidad. Lo que comienza como una simple exploración abre un mundo de viajes en el tiempo.

Una aventura preciosa, para todos los públicos, en una campaña de unas 30 a 40 horas que pueden alargarse gracias a sus misiones secundarias y mazmorras opcionales. A pesar de tener una falta de variedad de enemigos, su magnífico aspecto visual lo lleva a revivir las grandes aventuras de los 90, en un género en auge con cada vez más seguidores. EFE

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