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La gran pregunta de cómo se expande el Universo

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Pilar Palazuelos

Santander, 30 jun (EFE).- Uno de los grandes debates de la astronomía que no descansa y sigue sumando investigaciones es cómo se expande el Universo y qué medida es la buena para calcularlo, un enigma que en el Instituto de Física de Cantabria confían en poder ayudar a resolver con nuevas imágenes de una galaxia de grandes dimensiones que esperan en un año.

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Un equipo internacional liderado por Andrew Newman, de Carnegie Institution for Science (Washington), y en el que participan dos investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), José María Diego y Ana Acebrón, ha logrado medir la masa de un enorme agujero negro situado en una galaxia muy lejana, que se originó cuando el universo comenzaba a formarse.

Y el estudio de esta galaxia puede ayudar a entender el gran interrogante de la expansión del Universo.

Se trata de una vieja discusión que empezó hace 101 años, en 1925. Fue entonces cuando se hizo la primera estimación: 600 y pico kilómetros por segundo.

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Hasta hoy ha habido una amplia controversia entre físicos y astrónomos, que actualmente converge en dos medidas que difieren aproximadamente un 10 % para esa expansión del Universo.

Una se calcula a partir de observaciones cercanas de supernovas y la segunda utiliza el fondo cósmico de microondas, o la radiación que comenzó a fluir libremente por el Universo poco después del Bing Bang.

Las dos medidas están basadas en la unidad de longitud astronómica megapársec (mpc), que equivale a unos 3,26 millones de años luz.

Una de esas medidas dice que la expansión del universo es de 67 kilómetros por segundo por megapársec, y la otra habla de 74 km.

Y aunque parezca que es una diferencia pequeña, se podrían abrir muchos más interrogantes, destacan, en una entrevista con EFE, los dos investigadores del Instituto de Física de Cantabria.

Las opciones, subrayan Diego y Acebrón, están claras: "o una de las medidas está mal, o las dos están mal, o hay física nueva que no entendemos todavía".

Así, se explicaría por qué con la medida de las supernovas se detecta que el universo se expande a 74 km por segundo por megapársec, y con el fondo cósmico de microondas parece que se expande un poco más lento, a 67.

Por eso, cobra más importancia la investigación del cúmulo de galaxias y las nuevas imágenes que llegarán dentro de la investigación en la que participa el IFCA.

"Es importante tener un tercer método con precisión similar y eso es lo que nos va a dar este cúmulo de galaxias con estas nuevas imágenes que van a llegar el año que viene, en el caso de la primera, y dentro de 5 ó 6 años la segunda. Nos va a permitir tener precisión comparable a las de estos otros dos métodos", afirma Diego.

Si con las nuevas imágenes el resultado no se decanta por ninguna de las dos medidas en función de supernovas o del fondo cósmico de microondas "y cae en medio", será interesante, advierte, porque "puede indicar que tiene que haber una física nueva que hay que entender".

Su idea personal es que la balanza se inclinará del lado de una de las dos medidas conocidas. "Yo tengo mi favorito, en mi opinión lo más probable es que se decante por una de los dos", dice, sin desvelar cuál.

Su colega Ana Acebrón puntualiza que de momento los trabajos realizados en la galaxia que están investigando no sirven para dar una respuesta definitiva.

Están tratando de mejorar la precisión y esperan como agua de mayo las nuevas imágenes. "Estamos esperando en 2026 ó 2027, y con ello podremos dar una respuesta con alta precisión", asegura, pendientes de que reaparezca la supernova para poder dar una estimación de esa velocidad de expansión "con una precisión del orden de unos pocos por cientos, entre 1 o 2 %". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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