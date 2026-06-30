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La Fiscalía ve probado que Kitchen fue un "operativo parapolicial criminal" para "boicotear" la investigación de Gürtel

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La Fiscalía Anticorrupción considera probado que la 'operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'.

Así lo ha expuesto el fiscal César de Rivas durante la presentación de su informe final en el juicio de 'Kitchen', en el que ha pedido condenar a 15 años de cárcel al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex 'número dos', Francisco Martínez, a quienes ha acusado de tener pleno conocimiento del presunto espionaje al extesorero, que habría tenido lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

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Además de Fernández Díaz y Francisco Martínez, también están acusados el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el comisario Andrés Gómez Gordo, el exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos o el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.

"Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del 'caso Gürtel', sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del 'caso Gürtel'", ha resumido el fiscal.

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De Rivas ha explicado que antes de que se llevaran a cabo algunos de los hechos investigados en el juicio, como la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como confidente de la presunta trama, o las vigilancias sobre Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, los acusados ya habían mostrado "interés" por "recabar información y documentación" que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder.

Esa información, que estaría relacionada con 'Gürtel', podía "resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes, incluyendo, desde luego, las grabaciones" que Bárcenas decía que tenía sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el exdirigente 'popular' Javier Arenas, ha continuado.

El "interés" por la documentación de Bárcenas "se plasmó en las agendas y diarios de Villarejo", una persona que "cuando hablaba con terceros podía incluso fanfarronear o exagerar", pero que cuando escribía en sus agendas "no se engaña a sí mismo" y redactaba "exactamente lo que estaba viviendo", ha subrayado.

El representante del Ministerio Público ha rebatido el argumento principal esgrimido por los mandos policiales acusados en el juicio, que a lo largo del proceso han defendido que 'Kitchen' fue un operativo de inteligencia legal que tenía como objetivo encontrar un dinero que Bárcenas habría escondido en el extranjero.

En ese sentido, De Rivas ha rechazado la existencia de ese supuesto operativo al aducir que los acusados "jamás tuvieron interlocución con el magistrado que investigaba 'Gürtel' ni tampoco con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)", que tenía atribuidas las funciones de policía judicial y fue la encargada de llevar a cabo las pesquisas relacionadas con el caso.

"En ningún caso podían llevar a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación del 'caso Gürtel'. El operativo no constituyó ningún operativo de inteligencia. Esa falta de interlocución con el magistrado instructor y la UDEF les impedía conocer cualquier laguna. No se llevó a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación de 'Gürtel'", ha agregado.

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