Kimmich lo intentó todo

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 30 jun (EFE).- Después de la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, Joshua Kimmich recordó cuando era un niño, cuando veía el torneo y a la selección alemana por la televisión “siempre en semifinales o finales”, lejos ahora de su historia, por más que lo intentó el capitán durante todo el duelo.

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“Queríamos dárselo a los niños, a la gente y a la generación actual. La realidad es que no hemos podido dárselo a la gente en casa. Es algo muy, muy triste. Tenemos que asumir la responsabilidad. Los jugadores que estábamos en el campo la hemos fastidiado. No fue el entrenador, ni los medios, ni el árbitro, ni siquiera el rival, sino nosotros solos”, remarcó después del encuentro perdido en Boston en los penaltis, tras el 1-1 con el que terminó la prórroga.

Kimmich, a sus 31 años, el más autocrítico de todos en el recorrido de Alemania por este Mundial (ya advirtió del desequilibrio defensivo y los goles en contra), lo intentó de todas las maneras. Primera fue como lateral derecho, la posición inamovible que había ocupado en las dos primeras jornadas del torneo y durante buena parte del partido de este lunes. Después, como medio centro.

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Aunque Julian Nagelsmann, su entrenador, ya dijo esta semana que no se planteaba devolverlo al medio campo (“En la Eurocopa fue el mejor lateral derecho. No quiero prescindir de Félix Nmecha ni Pavlovic. No se debe descartar nada en el fútbol, pero no está planeado”, expuso el seleccionador), cuando Alemania no encontraba el camino lo movió al medio centro para jugar el tramo final del primer tiempo y toda la prórroga, con todas las cualidades que posee en ese lugar.

En el partido disputado en Boston, nadie dio más pases que él, con 145; nadie centró al área más que él, con 13 envíos, con Nick Woltemade y sus 198 centímetros de altura como recurso final de Nagelsmann para dotar a su equipo de más remate; nadie corrió más que él, con 15,87 kilómetros; ni nadie, incluso, remató más que él, con cinco tiros, según recogen las estadísticas de la FIFA.

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No fue suficiente para Alemania ni para él, que también transformó uno de los tres penaltis que convirtió ‘Die Mannschaft’ en la tanda. Los otros dos los anotaron tanto Jamal Musiala como Nadiem Amiri. Fallaron Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah, este último de manera decisiva en el undécimo lanzamiento.

Kimmich, internacional en 114 ocasiones con 10 goles desde su debut con la selección alemana en mayo de 2016, revivió la misma desolación y decepción de sus otros dos anteriores Mundiales. Él no había surgido aún (tenía 19 años), cuando el conjunto germano se proclamó campeón del mundo por última vez, en Brasil 2014.

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Su estreno en un Mundial fue en Rusia 2018. Alemania quedó eliminada en la fase de grupos, con las derrotas contra México, en la primera jornada por 1-0, y contra Corea del Sur, en la tercera por 2-0. Entre medias, había vencido por 1-2 a Suecia. Él fue titular en los tres encuentros, jugados al completo, de su primera Copa del Mundo.

En Catar 2022 también fue indiscutible. Jugó cada uno de los encuentros de su selección, entonces dirigida por Hansi Flick, que desembocó en otra eliminación a toda velocidad. La derrota inicial contra Japón (2-1), quizá inmerecida, lo complicó todo; el empate con España la mantuvo con vida pero sin depender de sí misma y la goleada final a Costa Rica (2-4) tampoco fue suficiente, una vez que la selección española cayó con el conjunto nipón.

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Ahora ha ocurrido prácticamente lo mismo. Alemania sí ha superado la fase de grupos, con la goleada a Curazao (7-1), la remontada a Costa de Marfil (2-1) y la derrota por 2-1 ante Ecuador. Además, lo ha hecho como primera de grupo. Pero después ha caído en los nuevos dieciseisavos de final.

A lo largo de su historia, antes de la inaudita secuencia actual, Alemania sólo había quedado fuera en una ocasión antes de los octavos de final. Fue en Argentina 1978.

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En la Eurocopa, Kimmich, campeón de todo con el Bayern Múnich, sí ha sido más allá.

En Francia 2016, su selección llegó hasta las semifinales, en las que fue derrotada por 2-0 por la anfitriona, con él como titular los 90 minutos, al igual que había jugado el encuentro entero tanto en octavos como en cuartos de final con sendas victorias.

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En 2021, alcanzó los octavos, cuando fue doblegada por Inglaterra, mientras que en Alemania 2024 llegó hasta cuartos, cuando España la eliminó en la prórroga con el gol de Mikel Merino (2-1). EFE

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