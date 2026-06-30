Investigan como atropello la aparición de un cadáver en aparcamiento en Tudela (Navarra)

Pamplona, 30 jun (EFE).- La Policía foral investiga la aparición en un aparcamiento público de Tudela (Navarra) de una persona muerta, que podría haber sido atropellada sin que el conductor se hubiera percatado del accidente.

El suceso se ha conocido a las 6:30 horas, cuando se ha hallado el cadáver de esta persona, de mediana edad y al parecer sin hogar, en el aparcamiento público situado en la Avenida de Zaragoza, en la salida a Fontellas de la capital ribera.

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Según ha informado el cuerpo policial autonómico, el fallecido es un varón sin identificar. Los agentes barajan como una de las posibles hipótesis un accidente por atropello de un camión, cuyo conductor podría haber abandonado el lugar sin haberse percatado del siniestro.

La Policía foral trabaja en la identificación del fallecido, que apuntan a una persona sin hogar y de mediana edad, así como en la localización del vehículo en cuestión. EFE

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