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Gamarra no opina de la petición de Begoña Gómez al juez para ir a la cumbre de la OTAN: importa lo que haga Sánchez allí

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha eludido hoy opinar sobre la petición que ha realizado Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado para que la devuelva el pasaporte y poder acudir con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN. A este respecto ha señalado que lo que importa es lo que haga Pedro Sánchez en esta cumbre

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'En boca de todos' de Cuatro, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la petición de Begoña Gómez al juez para que la devuelva el pasaporte y poder acudir a la graduación de su hija a Reino Unido y a Turquía a la Cumbre de la OTAn a principios de julio acompañando a Pedro Sánchez.

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"Mire, yo creo que estas son cuestiones que están judicializadas y que además están en un procedimiento judicial", ha señalado eludiendo así opinar. Ante la insistencia en la pregunta, Gamarra ha precisado que aquí lo imporante no es su opinión. Ésta, ha recalcado, tiene que estasr por detrás del respeto que debe tener a las decisiones de los jueces.

Además, ha defendido que no debe opinar porque puede interferiro o convertirse en "elemento de presión" y ha recordado que la retirada del pasaporte de la mujer del presidente está recurrida y se tiene que resolver en el ámbito judicial.

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"Esto es lo que debemos aprender en política también hoy, que la independencia del poder judicial significa el respeto a las decisiones de los procedimientos. Y el respeto a que quien se ve afectado lo recurra. Y yo creo que esta es la clave en un país donde el Estado de Derecho prime", ha argumentado la dirigente 'popular'.

Además, ha añadido que a ella, del viaje a la OTAN, lo único que la importa es qué va a hacer Pedro Sánchez allí y si nuevamente se va aconvertir en el "díscolo" que como tiene problemas internos en su país, "utiliza la política internacional para intentar ganar votos en vez de ser un aliado serio, responsable y que defienda y comparta las necesidades en el ámbito europeo" de fortalecerse con "más defensa y con más seguridad".

Quiere saber si Pedro Sánchez se va a comprometer también a mantener unas alianzas como la OTAN, cumpliendo los compromisos en lugar de firmar una cosa y "decir luego que va a hacer la contraria con lo que esto penaliza luego a España".

Esto, en opinión de Gamarra, es lo que debería preocupar de la cumbre de la OTAN que se celebra la próxima semana y sin embargo, lamenta que la corrupción lo inunde todo, demostrando que "aquí no hay un proyecto político, que esto está agotado y que Pedro Sánchez sólo está resistiendo".

Y cree que al final, las citas internacionales "se pueden convertir en la justificación para que la mujer del presidente pueda salir de España acompañándole".

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EuropaPress

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