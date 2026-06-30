Espana agencias

Expertos reclaman más cooperación internacional para frenar la caza ilegal de aves

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- Más cooperación internacional, aplicación efectiva de la ley, estrategias para educar y cambiar comportamientos y un control especializado son las principales herramientas para evitar la caza y captura ilegal de aves en el Mediterráneo que, pese a los avances de los últimos años, sigue constituyendo una amenaza para numerosas especies.

Esta es la principal conclusión de un taller internacional organizado por Seo/BirdLife en el marco del proyecto internacional 'Safe Flyways 3' en el que han participado más de 170 expertos de instituciones internacionales, administraciones públicas, organizaciones científicas y conservacionistas de 66 países, que han acordado una hoja de ruta internacional para reforzar la lucha contra esta actividad, tal y como ha explicado en un comunicado la organización conservacionista.

PUBLICIDAD

Los participantes han denunciado "la falta de compromiso político sostenido en algunos países" así como las dificultades para medir el impacto real de las actuaciones por la ausencia de sistemas de seguimiento comparables y han insistido en la necesidad de aplicar medidas de carácter social, educativo y científico junto a la misma ley para lograr una reducción duradera de estas prácticas.

Según el comunicado, no existe una única motivación detrás de la caza ilegal de aves, que varía según las distintas regiones mediterráneas, porque hay que tener en cuenta desde el comportamiento recreativo al arraigo cultural, la tradición y las creencias hasta los incentivos económicos y sociales, además de su transmisión a través de redes familiares y comunitarias.

PUBLICIDAD

Los expertos han destacado que en el último decenio se ha producido una disminución del número de aves cazadas o capturadas ilegalmente respecto a las estimaciones anteriores, que situaban esta cifra en unos 26 millones de ejemplares al año, pero aún así el problema "está adquiriendo una dimensión cada vez más global".

La hoja de ruta acordada plantea reforzar los planes nacionales de acción, mejorar la vigilancia y persecución de los delitos ambientales, impulsar estudios que permitan medir mejor la evolución del problema y promover iniciativas de cambio de comportamiento en las comunidades donde persisten estas prácticas.

Los participantes han destacado también el papel de la Iniciativa Global sobre la Captura de Especies Migratorias, promovida en el marco de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, para coordinar la respuesta internacional frente a la explotación ilegal y no sostenible de la fauna silvestre. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

La Agencia Tributaria publica su decimotercer listado de grandes deudores, con 5.853 contribuyentes y una deuda total de 15.432 millones de euros

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Resultados ganadores del Super Once del 30 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 30 junio

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Las víctimas contraían una deuda económica vinculada a los gastos de viaje y manutención y debían saldarla ejerciendo la prostitución, bajo amenazas. Una mujer ha sido liberada antes de su inminente traslado a Arabia Saudí

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones

Los meteorólogos prevén un ascenso térmico generalizado, que podría derivar en máximas y mínimas “muy elevadas” en la mayor parte del país

Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

DEPORTES

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo