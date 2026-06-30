Expertos reclaman más cooperación internacional para frenar la caza ilegal de aves

Madrid, 30 jun (EFE).- Más cooperación internacional, aplicación efectiva de la ley, estrategias para educar y cambiar comportamientos y un control especializado son las principales herramientas para evitar la caza y captura ilegal de aves en el Mediterráneo que, pese a los avances de los últimos años, sigue constituyendo una amenaza para numerosas especies.

Esta es la principal conclusión de un taller internacional organizado por Seo/BirdLife en el marco del proyecto internacional 'Safe Flyways 3' en el que han participado más de 170 expertos de instituciones internacionales, administraciones públicas, organizaciones científicas y conservacionistas de 66 países, que han acordado una hoja de ruta internacional para reforzar la lucha contra esta actividad, tal y como ha explicado en un comunicado la organización conservacionista.

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Los participantes han denunciado "la falta de compromiso político sostenido en algunos países" así como las dificultades para medir el impacto real de las actuaciones por la ausencia de sistemas de seguimiento comparables y han insistido en la necesidad de aplicar medidas de carácter social, educativo y científico junto a la misma ley para lograr una reducción duradera de estas prácticas.

Según el comunicado, no existe una única motivación detrás de la caza ilegal de aves, que varía según las distintas regiones mediterráneas, porque hay que tener en cuenta desde el comportamiento recreativo al arraigo cultural, la tradición y las creencias hasta los incentivos económicos y sociales, además de su transmisión a través de redes familiares y comunitarias.

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Los expertos han destacado que en el último decenio se ha producido una disminución del número de aves cazadas o capturadas ilegalmente respecto a las estimaciones anteriores, que situaban esta cifra en unos 26 millones de ejemplares al año, pero aún así el problema "está adquiriendo una dimensión cada vez más global".

La hoja de ruta acordada plantea reforzar los planes nacionales de acción, mejorar la vigilancia y persecución de los delitos ambientales, impulsar estudios que permitan medir mejor la evolución del problema y promover iniciativas de cambio de comportamiento en las comunidades donde persisten estas prácticas.

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Los participantes han destacado también el papel de la Iniciativa Global sobre la Captura de Especies Migratorias, promovida en el marco de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, para coordinar la respuesta internacional frente a la explotación ilegal y no sostenible de la fauna silvestre. EFE