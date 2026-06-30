El PP citará por segunda vez a Zapatero a declarar en el Senado

Madrid, 30 jun (EFE).- El Partido Popular citará de nuevo al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a comparecer en el Senado, esta vez en la comisión de investigación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así lo ha informado en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha recordado que el expresidente ya compareció en la comisión Koldo, en la que "mintió", y que entonces no se le pudo preguntar sobre "asuntos tan jugosos como las joyas".

PUBLICIDAD

"Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez y también está obligado a dárselas a los españoles", ha dicho García, quien ha afirmado que el PP cita "sin complejos" al expresidente.

Zapatero, ha detallado la portavoz, no ha sido citado oficialmente porque no hay fecha, pero su nombre ha sido incluido en el listado de comparecientes.

PUBLICIDAD

"Cuando creamos conveniente, en función de la investigación y en función de los avances de las investigaciones judiciales", ha afirmado García, se le citará para "que pueda dar explicaciones".

El PP ha tomado la decisión de incluirlo en la lista porque su situación desde que compareció en el Senado el pasado mes de marzo "ha cambiado mucho" ya que "está imputado por delitos muy graves".

PUBLICIDAD

García ha recordado que ayer compareció en la comisión sobre la gestión de la SEPI la exsecretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, quien decidió guardar silencio "para proteger a Zapatero", a ella o "para protegerse los dos".

Ante esto no descartan volver a citarla, en función de cómo avancen las investigaciones y su declaración ante el juez como imputada.

"Aquí no vamos a pasar ni una", ha advertido la portavoz del PP quien ha afirmado que lo más grave sobre las joyas que se encontraron en la oficina de Zapatero es que mientras "arruinaba a España con la crisis", él "se forraba con joyas".

PUBLICIDAD

García ha explicado que el Grupo Popular ha ampliado el plan de trabajo de la comisión de investigación de la SEPI y que el mes de julio "no le va a dar tregua" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, aunque quiera "comprar tiempo a costa de lo que sea para tapar su corrupción", le va a resultar "imposible" por las investigaciones que siguen abiertas y por los trabajos de la comisión de investigación, que no pararán en verano. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)