El Hospital del Rey recupera en Burgos el toque manual de campanas

Burgos, 30 jun (EFE).- El Hospital del Rey, fundado a finales del XII por Alfonso VIII para atender en Burgos a los peregrinos jacobeos del Camino Francés, volverá a disponer de las campanas de su torre y del toque manual, declarado Patrimonio Inmaterial de la Unesco, gracias a la restauración integral de la torre con 1,1 millones.

Una de las siete campanas, fundida en Saldaña (Palencia) con el nombre de la actual abadesa del cercano Monasterio de las Huelgas, volverá a sonar a mano desde la torre ya rehabilitada en todas sus estructuras, declarada Bien de Interés Cultural y que han visitado este martes la directora de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

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La reja de acceso al templo, la puerta de entrada, el mueble del órgano y el reloj de la torre han sido objeto de una restauración ya concluida que ha detallado la presidenta de Patrimonio Nacional, sociedad de la que también depende el cercano monasterio de Las Huelgas.

Las obras han consistido en la recuperación de los grabados en madera nogal que adornan la escalera del Hospital del Rey, adscrito también a Patrimonio Nacional y que desde 1994, fecha de su creación, alberga uno de los dos campus de la Universidad de Burgos que alberga el rectorado y la facultad de Derecho.

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También se han recuperado los niveles originales de la carpintería de la torre y se ha instalado una escalera nueva para acceder al campanario, cuyo tejado también ha sido rehabilitado, según las explicaciones del director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Luis Pérez de Prada.

Ha sido limpiada toda la mampostería, lo que permite apreciar la diferencia de los dos momentos históricos en que se levantó la torre: una parte del siglo XII y otra del XVII.

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Con esta actuación Patrimonio Nacional concluye un ciclo de seis intervenciones realizadas durante los últimos años, que han supuesto la inversión de cuatro millones procedentes de Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia.

"Había proyectos redactados y por eso se ha podido intervenir en la capilla de San Amaro, las cubiertas de San Antonio Abad y en el parque del Parral, donde se ha invertido 1,9 millones de euros", ha precisado.

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También se ha instalado la iluminación interior del monasterio de las Huelgas Reales, aunque la exterior, que ya está proyectada, no tiene aún fecha de ejecución.

De la Cueva ha insistido en la importancia de estas actuaciones de mejora de la iluminación por razones estéticas, pero también porque mejora la eficiencia lumínica más de un 30 por ciento. EFE

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