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El Festival de Almagro abre el Siglo de Oro al juego y a nuevas miradas internacionales

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Aníbal de la Beldad

Almagro (Ciudad Real), 30 jun (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), que comienza este jueves 2 de julio, vuelve con una programación marcada por el diálogo entre tradición y contemporaneidad, la presencia internacional y la apertura a nuevos lenguajes escénicos que amplían el universo del Siglo de Oro.

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Su directora, Irene Pardo, analiza este martes en una entrevista con la Agencia EFE las claves de una edición cuyo hilo conductor será el juego como metáfora de la vida y de las decisiones humanas, un concepto que atraviesa la programación desde la inauguración hasta la clausura, el 26 de julio.

La edición arrancará con 'El Caballero de Olmedo', de Lope de Vega, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y bajo la dirección de Laila Ripoll, una elección que Pardo considera una auténtica declaración de intenciones por la profunda relación de la dramaturga con la obra clásica.

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"Laila es una conocedora extraordinaria de Lope de Vega, tiene un respeto inmenso por los clásicos y una sensibilidad muy especial", señala Pardo, que destaca la capacidad de Ripoll para construir puentes entre épocas y acercar el patrimonio teatral a nuevos públicos.

Otro de los aspectos que vuelve a reforzar el festival es su apuesta por la diversidad de lenguajes escénicos y por ampliar las formas de acercarse a los textos clásicos.

En este sentido, recuerda que el espíritu del festival pasa también por descubrir aquello que el espectador no conoce y por abrir espacios a nuevas lecturas y disciplinas que dialoguen con el Siglo de Oro desde perspectivas contemporáneas.

La directora subraya que la programación busca combinar fidelidad a los textos clásicos con nuevas maneras de representarlos, permitiendo que diferentes sensibilidades artísticas encuentren un lugar dentro de la cita teatral.

La internacionalización vuelve a ocupar un lugar importante en la programación, aunque Pardo insiste en que no se trata únicamente de observar cómo otros países reinterpretan los clásicos españoles.

"Desde el Festival también queremos saber qué sucedía fuera de España en esos siglos XVI y XVII", explica la directora, que considera que esa mirada permite comprender mejor el contexto cultural y humano de la época.

Entre las propuestas más llamativas figura la presencia de una compañía de Shanghái con una obra de Tang Xianshu, dramaturgo contemporáneo de Cervantes y Shakespeare, que falleció además en el mismo año que ambos autores, 1616.

Para Pardo resulta especialmente llamativo comprobar cómo culturas aparentemente muy alejadas compartían inquietudes similares y abordaban cuestiones universales como el amor, la muerte, el deseo, el poder o los conflictos humanos.

La programación, además, da cada vez más espacio a otras disciplinas escénicas como la música, la danza o las artes vivas, una evolución que a juicio de Pardo se ha producido de forma natural y responde al creciente interés de artistas de otras disciplinas por encontrar en el Siglo de Oro nuevas fuentes de inspiración.

El certamen 'Almagro-Off' mantiene además su función como espacio de experimentación y escaparate para jóvenes directores y compañías emergentes que buscan nuevas formas de acercarse a los textos clásicos.

Además, la programación familiar volverá igualmente a ocupar un lugar destacado con el 'Barroco Infantil' y una oferta de actividades de calle, espectáculos circenses y propuestas dirigidas a despertar el interés de niños y jóvenes por las artes escénicas.

El concepto del juego articula finalmente toda la propuesta cultural de este año.

"El juego es la vida y la vida es jugar", resume Pardo, que relaciona esa idea con el azar, el destino y la capacidad de cada persona para tomar decisiones.

Una metáfora que conecta con la esencia del teatro clásico y también con la propia historia de Almagro, defiende Pardo, que asevera que el festival no permanece al margen de la realidad y debe entenderse como un espacio donde las preguntas sobre la sociedad actual encuentran también respuesta a través de los textos clásicos.

"Almagro no pasa al margen de la vida; es la vida en sí misma", concluye. EFE

abc/cst /lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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