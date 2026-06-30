El descuento del impuesto de los carburantes aumentará en agosto si se encarecen en junio

Madrid, 30 jun (EFE).- El real decreto ley de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio prevé incrementar en agosto el descuento aplicable sobre el impuesto de hidrocarburos si los carburantes se encarecen más de un 15 % en junio.

El Gobierno aprobó el lunes el segundo paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, por el que se prorrogan algunas de las políticas adoptadas y se adaptan otras.

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En materia de hidrocarburos, el Gobierno ha puesto fin a la rebaja del IVA para los carburantes, que vuelve el 1 de julio al tipo general del 21 %, y concentra las bonificaciones en el impuesto de hidrocarburos -con un descuento de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre-.

Sin embargo, el decreto incluye una cláusula por la que si el IPC de la gasolina o el gasóleo supera en junio en un 15 % el del mismo mes de 2025, ese descuento del impuesto de hidrocarburos aplicable en agosto pasará a ser de 20 céntimos por litro en agosto y 15 céntimos por litro en septiembre.

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De la misma manera, si el IPC de la gasolina o el gasóleo supera el 15 % en julio, el descuento pasará a ser de 20 céntimos por litro en septiembre.

Este mismo sistema de reactivación se aplicará al descuento del impuesto de hidrocarburos para otros productos energéticos y para las desaparecidas rebajas del IVA de la electricidad y el gas y del impuesto especial de electricidad, que dejaron de aplicarse el 1 de junio al contenerse sus precios.

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El decreto también establece un sistema decreciente de ayudas para los transportistas profesionales a medida que se reduce el descuento del impuesto de hidrocarburos -10 céntimos por litro en julio, 15 céntimos por litro en agosto y 20 céntimos por litro en septiembre-.

También regula ayudas para los transportistas que no se benefician de la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos, para el transporte ferroviario y el marítimo. EFE

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