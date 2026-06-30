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El arte moderno de Okuda dialoga con el clasicismo del Palacio de la Magdalena en la UIMP

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Santander, 30 jun (EFE).- El artista cántabro Okuda San Miguel expondrá durante los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) tres esculturas, en un diálogo entre la arquitectura clásica del Palacio de la Magdalena, en Santander, y su visión colorida del arte contemporáneo.

Okuda ha presentado este martes las tres obras que permanecerán todo el verano expuestas, dos dentro del palacio, mientras que un gran oso de colores que juega con el mundo y mira a la bahía de Santander se podrá ver en los jardines del edificio.

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Las esculturas que se pueden contemplar en el interior son 'Venus Spay' (2024) y 'Venus' (2024), que estarán expuestas en el Hall Real del Palacio, una estancia envuelta en madera, con una gran escalera y una chimenea de grandes dimensiones de estilo clásico.

Desde el hall, a través de una gran escalera de piedra se llega a los jardines del palacio, donde la gran escultura realizada con un hinchable 'Bear playing word' (2022), da la espalda al edificio y dirige su mirada al Cantábrico, en una ubicación en la que se podrá ver desde los barcos que entren en la bahía de Santander.

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"Tener obras dentro y fuera (del palacio) creo que es muy interesante y creo que combina muy bien e interactúa muy bien tanto con la arquitectura clásica como con el entorno", ha explicado Okuda en la presentación en la que ha estado acompañado por el rector de la UIMP, Ángel Pelayo, y la vicerrectora de Actividades Culturales, Paloma Ortiz de Urbina.

El artista ha recordado que la obra que cambió su carrera fue la que realizó en la iglesia de Llanera (Asturias), donde intervino con su arte lleno de color en el interior del edificio, ya desacralizado, que se convirtió en una pista de skate en 2014.

"Había este diálogo entre la arquitectura clásica y mi lenguaje contemporáneo. Y aquí está sucediendo de nuevo", ha incidido, y ha reivindicado que sus dos venus de color "interactúan maravillosamente con ese entorno del interior del palacio y el oso con la parte exterior".

"Las cosas que más han funcionado de mi trabajo son esas, las que tanto reinterpretan el arte clásico como interactúan o dialogan con el arte clásico", ha resumido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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