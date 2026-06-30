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Dos excursionistas, la psicoterapeuta y la viuda de Isak Andic testifican ante la juez

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Martorell (Barcelona), 30 jun (EFE).- Los dos excursionistas que asistieron a Jonathan Andic en Montserrat tras la caída mortal de su padre Isak, la psicoterapeuta de la familia y la viuda del empresario abren este martes la ronda de testificales ante la jueza de investiga la muerte del fundador de Mango.

Según han informado fuentes judiciales, los dos primeros en comparecer este martes ante la jueza son los dos montañeros que se encontraron a Jonathan Andic, investigado por homicidio, tras la mortal caída del fundador de Mango el 14 de diciembre de 2024 cuando padre e hijo hacían una excursión a solas por Montserrat.

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Las declaraciones de los testigos en el juzgado de Martorell han arrancado hacia las 10:08 horas, según las fuentes informantes.

La defensa de Jonathan Andic denunció públicamente que los Mossos d'Esquadra excluyeron de su investigación a estos dos excursionistas, uno de los cuales incluso intervino en la llamada al teléfono de emergencias 112 en la que el primogénito, desolado y llorando, pedía ayuda.

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De hecho, la defensa de Jonathan Andic, que localizó a ambos excursionistas, afirma que impidieron al primogénito que intentara recuperar el chaleco que su padre llevaba en la mano y que quedó tirado en el suelo al borde del precipicio, por el riesgo que comportaba.

Según la defensa, estos dos testigos no figuraban hasta ahora en la causa porque entienden que el sargento de los Mossos que lideró la investigación consideró que no eran importantes, pese a que tenían el nombre, el DNI y el teléfono de uno de ellos, porque al despedirse de Jonathan se hicieron una llamada perdida para tener sus datos.

Finalmente, una vez han podido ser localizados por el juzgado, ambos comparecen este martes ante la magistrada.

Ante la jueza también comparece este martes como testigo la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo Jonathan intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del empresario-, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos.

En uno de estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que están incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguraba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

La defensa de Jonathan Andic alega que se trata de una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.

La jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el presunto homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.

Asimismo, la jueza también ha citado para este martes como testigo a la hermana de la psicoterapeuta de los Andic.

Para este martes también se ha fijado la comparecencia de Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, que fue la persona a quien primero llamó Jonathan tras la caída mortal de su padre.

Entre los testigos citados por la jueza, algunos de los cuales comparecerán el próximo viernes, figuran asimismo el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat, cuando iba de excursión con su hijo Jonathan. EFE.

(Foto) (Vídeo)

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