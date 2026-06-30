Don Benito paraliza definitivamente la fusión con Villanueva

Don Benito (Badajoz), 30 jun (EFE). El pleno del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) ha aprobado por unanimidad una moción de Siempre Don Benito y el Partido Popular para declarar la paralización definitiva de cualquier actuación administrativa o política derivada del proceso de fusión iniciado en 2021 con Villanueva de la Serena.

El acuerdo, aprobado en la sesión celebrada a última hora de este lunes, plantea dejar sin efecto los compromisos u obligaciones derivados de aquel procedimiento y comunicar la resolución al Ministerio de Política Territorial, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

PUBLICIDAD

La moción también recoge la voluntad del ayuntamiento dombenitense de mantener relaciones de colaboración institucional y cooperación intermunicipal con Villanueva de la Serena en proyectos de interés común, aunque al margen del proceso de fusión.

En este sentido, el texto aprobado señala que la cooperación estratégica entre ambas ciudades se articulará a través de la Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva, a la que define como el órgano institucional para la planificación y gestión de proyectos conjuntos.

PUBLICIDAD

La iniciativa había sido dictaminada previamente en la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior celebrada el pasado miércoles, día 24, donde contó con el voto favorable del Partido Popular, Siempre Don Benito y la concejala Violeta Casado, mientras que el PSOE formuló reserva de voto.

El acuerdo incluye además dar traslado de la resolución al Registro General y publicarla en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal, a efectos de publicidad y transparencia. EFE

PUBLICIDAD

ssv/csc/ros