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Díaz dice que el nuevo decreto de vivienda incluirá tope a alquiler y moratoria desahucios

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Madrid, 30 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este martes que el nuevo decreto de vivienda negociado con el PSOE va a incluir el tope a las rentas del alquiler y la moratoria antidesahucios.

"Por fin lo conseguimos, lo volvemos a hacer. Vamos a permitir que se topen las rentas de alquiler en nuestro país", ha afirmado en declaraciones a los medios.

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En este sentido, ha indicado que esta nueva batería de medidas que el Gobierno espera presentar en las próximas semanas recogerá aquellas que se "tumbaron", pero que pese a ello permitieron que "miles" de personas pudieran limitar los precios de arrendamiento, así como "muchísimas" otras medidas.

Un mercado del alquiler, ha subrayado, que se está renegociando con contratos un 20, 30 e incluso 40 % más caros, ha apuntado Díaz, que cree que lo anunciado ayer son buenas noticias para el país.

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó este pasado lunes que el Gobierno de coalición había acordado llevar a aprobación durante julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que, entre otras, recoge un aumento del IVA al 21 % para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

"Se trata de un real decreto amplio y transversal" que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados, según indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas se estructurarán en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y otras medidas para movilizar vivienda asequible.

Dentro del primero de estos bloques se incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Para movilizar vivienda asequible, la ministra portavoz se ha referido también a otra serie de medidas, como el incremento del IVA al 21 % para los pisos turísticos o medidas de agilidad administrativa.

El Gobierno aprobó el 20 de marzo, en un Consejo de Ministros marcado por las desavenencias con Sumar, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler.

Sin embargo, la medida fue rechazada en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts, lo que impidió la convalidación del real decreto en el que se incluía, aunque tuvo sus efectos el tiempo que estuvo publicado en el BOE. EFE

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