Detectar el cáncer antes de que dé síntomas: la apuesta de Vithas Madrid La Milagrosa por el cribado avanzado

(Información remitida por la entidad que la firma:)

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha dado un paso estratégico en la lucha frente al cáncer con la creación de la Unidad de Prevención y Diagnóstico Precoz Oncológico (UPREO), liderada por la especialidad de Oncología del centro. Gracias a este nuevo servicio, el hospital madrileño ofrece un programa de cribado tumoral molecular, con el objetivo de fomentar el diagnóstico precoz para mejorar el pronóstico y evitar la mortalidad prematura o la discapacidad asociada a la misma.

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Esta unidad se concibe como una herramienta clínica clave para identificar tumores en fases iniciales, cuando los tratamientos son más eficaces y menos agresivos. Para ello, se combinan las pruebas diagnósticas convencionales con tecnología de última generación. Entre los métodos diagnósticos empleados, el equipo de oncología ofrece un análisis detallado con un chequeo adaptado al perfil de riesgo individual de cada persona, incorporando pruebas como las analíticas de sangre y orina, marcadores tumorales, estudios de imágenes específicos, TAC de baja radiación y procedimientos endoscópicos.

“Cuanto más temprano detectemos el cáncer, mayores serán las tasas de curación y mejores los resultados terapéuticos”, señala el doctor Lisardo Ugidos, jefe de la Unidad de Tumores Torácicos y de Cabeza y Cuello de Vithas Madrid La Milagrosa y director de Investigación Clínica del Instituto Oncológico Vithas en Madrid. Entre los avances más significativos de esta nueva unidad, destacan las pruebas moleculares avanzadas, que son capaces de detectar mutaciones asociadas al desarrollo de distintos tipos de cánceres antes de que se manifiesten clínicamente. Dentro de este paquete de servicios, se incluyen el test pantumoral en sangre de última generación y test multitumorales específicamente orientados a mujeres, que permiten el diagnóstico precoz de cáncer de mama, útero, ovario y cuello uterino.

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Además de esta detección precoz del cáncer, la UPREO de Vithas Madrid La Milagrosa proporciona consejos y medidas orientadas a la prevención, modificando o evitando los principales factores de riesgo y aplicando estrategias basadas en pruebas científicas. “La importancia de consultas y unidades de este tipo es crucial porque el cáncer es la segunda causa de muerte más común en España y entre el 30% y el 50% de las defunciones se puede evitar”, explican desde el hospital. “Además, la curación de pacientes con cáncer se podría elevar al 90% si se diagnostica precozmente”, añaden.

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa forma parte del Instituto Oncológico Vithas, un modelo asistencial caracterizado por el trabajo en red de los 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales que integran el grupo. “Se trata de un instituto especializado que aporta valor a los pacientes, ofreciendo una atención integral en un solo servicio hospitalario para garantizar un diagnóstico y tratamiento homogéneo y coordinado”, explica el doctor Jesús Rodríguez Pascual, jefe del servicio de Oncología Médica de Vithas en Madrid.

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Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

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Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Vithas.es

Goodgrower.com

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Para más información:

Pablo Agulló

Responsable de Comunicación y Marketing en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa

608 049 238

pablo.agullo@vithas.es"

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