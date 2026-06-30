Controlado un conato de incendio declarado en Tejeda (Gran Canaria)

Las Palmas de Gran Canaria, 30 jun (EFE).- Bomberos forestales del Cabildo de Gran Canaria han logrado controlar esta madrugada un conato de incendio declarado en el municipio de Tejeda.

El conato, iniciado horas antes, se dio por controlado a las 02.25 horas, según ha informado en 'X' la corporación insular.

Fue entonces cuando se consiguió frenar su avance en las líneas establecidas.

Desde entonces, se trabaja en el lugar para enfriar las áreas afectadas, por lo que se recomienda tener mucha precaución.

Para este martes Canarias ha activado el aviso naranja en el este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria por máximas de 37 grados, especialmente en zonas del interior orientadas al sur y oeste así como litorales del sureste, donde no se descarta que localmente se alcancen los 40 grados.

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En Lanzarote, La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife, el nivel es amarillo por máximas que oscilarán entre 34 y 35 grados.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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