Circuit, el mayor festival LGBTIQ+ del mundo, reunirá a 60.000 personas en Barcelona

Barcelona, 30 jun (EFE).- Circuit Festival 2026, el mayor festival LGBTIQ+ del mundo, celebrará en Barcelona del 1 al 9 de agosto su decimoséptima edición, en un año que se prevén 60.000 asistentes procedentes de más de 80 países.

Más de 50 artistas de una veintena de países conforman un cartel que, en palabras de la organización, "conecta legado e innovación".

Entre ellos destacan figuras clave del sonido Circuit como Abel, Anne Louise, Nina Flowers, Brady Prince, Joshua Ruiz, Alex Acosta, Fran Albuquerque o Mario Beckman, junto a DJ y productores residentes de Matinée como Tom Stephan, David Tort, Pagano, Chris Bekker, Las Bibas From Vizcaya, Phil Romano, Moussa, Enrico Meloni, Iván Gómez e Ivanhoe.

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El 4 de agosto, el Water Park Day en Illa Fantasia de Vilassar de Dalt (Barcelona), cuya pista de baile es la propia piscina de olas del parque, dará un salto hacia una dimensión más festivalera incorporando como invitado especial al productor danés Morten, creador del sonido 'future rave' y considerado una de las figuras más destacadas de la electrónica internacional.

Circuit abrirá también sus escenarios a artistas y colectivos vinculados a escenas queer, underground y alternativas que están redefiniendo la electrónica internacional.

La incorporación de nombres como Boris, Clarisa Kimskii, Nina GGG, Engalanan, Juan del Chambo, Ezekiel Monjes o DJ Periodt responde a la voluntad del festival de ampliar la representación de nuevas sensibilidades y lenguajes creativos dentro de su programación.

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Además, el 6 de agosto, la legendaria fiesta Pervert XXL contará con cinco espacios y cuatro escenarios inspirados en la cultura club berlinesa, el imaginario queer y los sonidos más innovadores.

En total se celebrarán 12 fiestas de diferentes dimensiones y conceptos de algunas de las promotoras LGTBIQ+ más activas y de mayor éxito de la escena clubbing, como Guapo (Brasil), Guyz (Alemania), Rapido (Holanda), H.I.M. (Bélgica) y las españolas Candy Madrid o Sundia by WE Party, entre otras.

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Lejos de concentrarse en un único recinto, los eventos estarán repartidos por diferentes lugares como Razzmatazz, Fira Gran Via de L'Hospitalet, el parque acuático Illa Fantasia, Input, Safari, Luz de Gas y SeaSea Club. EFE

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