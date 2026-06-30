Abierta la convocatoria de ayudas a la financiación de productores afectados por la guerra

Madrid, 30 jun (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto las convocatorias (por un importe total de 300 millones de euros) de ayudas extraordinarias de acceso a la financiación para titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero afectados por la guerra en Irán.

En un comunicado, el Ministerio afirma que se trata de una de las líneas de apoyo que incluye en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

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El plazo de presentación de las solicitudes comienza mañana, 1 de julio, y finalizará el 30 de septiembre de 2028, o a la finalización del crédito disponible.

El Ministerio de Agricultura y Pesca destina 300 millones de euros a subvencionar el principal de los créditos (225 millones) y los avales necesarios para obtenerlos (75 millones).

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El Ministerio ha detallado que la línea Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-SAECA) permite subvencionar hasta el 15 % de amortización del principal de los créditos y el coste del aval.

Se prevé que estas ayudas, que se conceden en régimen de concesión directa por riguroso orden de presentación de solicitudes, puedan movilizar un crédito en el sector de 1.467 millones de euros.

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La subvención del coste del principal de los créditos tiene un presupuesto de 225.000.000 euros y se instrumenta a través de un convenio firmado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

La ayuda está destinada a titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero, que podrán obtener una bonificación de hasta un 15 % en el principal de los créditos, con un plazo de amortización de hasta 15 años, con posibles periodos de carencia de hasta tres años, según la duración del crédito.

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La cuantía máxima es de 15.000 euros por beneficiario. EFE