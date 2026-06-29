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Tunick busca "una euforia colectiva" en Canarias con una foto de homenaje al mundo LGTBI

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Christian Afonso

Las Palmas de Gran Canaria, 29 jun (EFE).- Una "euforia colectiva". Eso es lo que busca el neoyorquino Spencer Tunick con su próximo trabajo en Gran Canaria, donde creará una nueva de sus tradicionales fotografías de desnudo colectivo con motivo del Orgullo LGTBIQ+, una instalación con la que pretende ir más allá de la libertad.

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Tunick (Nueva York, 1967) aterriza en Gran Canaria de la mano del Culture & Business Pride con una nueva propuesta, 'Gran Spectrum', que busca ser una imagen colectiva de visibilidad, diversidad e igualdad, reconociendo los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ+, y lo hace en una isla que se ha convertido en las últimas décadas en destino predilecto para muchas personas del mismo.

En entrevista con EFE, el artista estadounidense espera que su nueva instalación pueda aportar "algo de energía al concepto de libertad", así como una experiencia que tenga que ver "con la apertura y la comprensión". De tal manera que las personas voluntarias que acudan a ella el próximo 26 de julio puedan llevarse esa sensación consigo "y que pueda seguir vibrando de alguna manera" el mayor tiempo posible.

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En base a su experiencia en las otras instalaciones colectivas que ha hecho por todo el mundo, quienes forman parte de ellas "se empoderan a la hora de participar en estas piezas. "Y creo, o por lo menos sé por lo que he hecho en el pasado, que esto es un trabajo muy relevante para ellos", apunta.

Este trabajo en Gran Canaria, concretamente con la base en el colectivo LGTBIQ+, "da una visión muy vibrante, no solamente pensando en la obra, sino la idea de que el colectivo se va a reunir con gente homosexual, bisexual, transexual, intersexuales..."

"Es decir, todo el mundo se va a reunir y esto es una forma de crisol dentro de una pieza artística", ha aseverado, rotundo.

Y por ello, están "haciendo lo imposible" porque esta experiencia se convierta "en un momento maravilloso para la gente". Tunick también ha aclarado que cualquiera está invitado a participar en ella, independientemente de su nacionalidad, "no hay barreras".

"Vamos un paso más allá de lo que significa la libertad. Hablamos de una euforia colectiva. Es algo que no volverás a sentir, probablemente", ha ahondado el artista visual, quien ha agregado que lo que tratan es de ser lo más inclusivos posible: "Se trata de participar".

Esta instalación en la que se busca recrear la bandera LGTBIQ+ a través de los colores del arcoiris parece colisionar frontalmente con el retroceso en las libertades del colectivo en el que parece estar instalado Occidente en los últimos tiempos.

Spencer Tunick lo tiene claro: "Parece que retrocede por las mentiras gubernamentales sobre realidades científicas".

El fotógrafo ha señalado que se está "mintiendo" a la ciudadanía, y que, a través de las redes sociales y de otros medios, hay agentes tratando de "convencer a las personas que son vulnerables o que tienen más desconocimiento con desinformación", hasta el punto que se vuelve complicado "poder navegar y llegar a la verdad".

Y es que, tal y como explica la propia web del proyecto, lo que busca 'Gran Spectrum' es "transformar la participación en presencia, y la presencia en un poderoso acto de visibilidad", sobre todo en momentos en los que el foco del debate vuelve a situarse sobre la existencia en sí misma del colectivo LGTBIQ+.

Ahonda en esta idea el artista: "Yo creo que las intervenciones artísticas están respaldadas por un significado social, y llevan su tiempo y tienen que encontrar su momento". Y quizás este sea el más preciso para llevar a cabo esta instalación escultórica en Gran Canaria.

Tunick ha admitido que está entusiasmado con la posibilidad de poder trabajar para esta ocasión en la isla, pero también por hacerlo profundizando en el colectivo LGTBIQ+ en el que, ha dicho, lleva muchos años involucrado, trabajando con la comunidad a través de su proyecto artístico.

Por eso, no ha dudado en afirmar que esta acción reivindicativa en la isla, y sobre el Orgullo es "poco menos que un regalo" para él

"Espero que pueda hacer un trabajo del que todo el mundo se pueda sentir orgulloso, como yo mismo. Habla de la igualdad, de la belleza, y todo el mundo debería estar orgulloso de ser quien quiera ser", ha concluido Tunick.

Quienes quieran participar en esta obra colectiva, todavía pueden apuntarse a través de la página web www.granspectrum.com/#sign-up, donde tendrán que anotar algunos datos personales para luego recibir una confirmación. Eso sí, esas personas no sabrán nada de los detalles finales del evento hasta unos pocos días antes, con el objetivo de seguir manteniendo la tensión y expectación. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023052123, 8021066692)

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