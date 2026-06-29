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Pinto (Madrid) ordena el cierre de un centro de menores extranjeros al carecer de licencia

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Móstoles, 29 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Pinto (Madrid) ha ordenado finalmente el cierre de la casa de acogida de menores extranjeros no acompañados abierta en marzo pasado en un chalé del municipio puesto que la entidad gestora, Nuevo Hogar Betania, "no tiene licencia para esa actividad".

Según ha adelantado el diario 'ABC' y han confirmado el propio alcalde, Salomón Aguado (PP), a través de sus redes sociales, donde ha insistido en que el centro se abrió "sin información, tratando a los menores como mercancía y vulnerando la normativa municipal".

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En concreto, se ha dado un plazo de dos meses a la entidad gestora para regularizar la actividad pero, en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento de Pinto ejercerá la correspondiente actividad para "el cierre definitivo".

Aunque la entidad ha defendido en todo momento que tiene el amparo del Gobierno central y un mandato judicial para la apertura de este centro de menores, el Consistorio lo niega, insistiendo en que está en una parcela cuyo uso "no permite esa actividad" y que, además, "nunca se presentó la declaración responsable".

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Desde el Ayuntamiento pinteño ya manifestaron el 7 de abril pasado su malestar por la "decisión unilateral" del Gobierno de España de financiar una casa de acogida de menores extranjeros no acompañados en la localidad "gestionada por una entidad privada" y "sin recibir ninguna comunicación previa al respecto".

Por ello, requirieron formalmente en varias ocasiones a la entidad privada que ha habilitado este centro "la documentación que acreditara el uso de un chalet en el municipio como centro de acogida de menores extranjeros no acompañados".

Desde el momento en el que los vecinos comunicaron al Ayuntamiento esta situación, a principios del mes de abril, los técnicos municipales "iniciaron el análisis para comprobar si esta actividad es compatible con la normativa municipal vigente".

De ese primer análisis se deduce que, "conforme se establece en Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pinto, el uso principal que corresponde en este inmueble es el de residencial unifamiliar".

Además, el uso residencial unifamiliar es "compatible con el residencial especial en su categoría 1a: pequeñas residencias, cuando el número de habitaciones para residentes sea inferior o igual a 10 unidades ; y subtipos 2 y 3 en lo referido a centros de acogida o residenciales de atención social".

"Para estos tres casos, la normativa municipal exige una autorización expresa previa", explican desde el Consistorio, que asegura que "no consta que se haya solicitado licencia, ni autorización para ejercer la actividad asistencial de bienestar social que ya se está ejerciendo, y que conllevaría la adopción de medidas adicionales para su ejercicio". EFE

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