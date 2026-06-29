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'Lux' de Rosalía sale del 'top 10' español después de 33 semanas

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Madrid, 29 jun (EFE).- La fuerte irrupción de varias novedades discográficas protagonizadas por Dellafuente, Saiko y Abhir, las tres con debuts en el 'top 10' de los álbumes de mayor éxito en España, ha desplazado fuera de esas plazas de honor a 'Lux' de Rosalía por primera vez en sus 33 semanas en el mercado.

El Portal de Música, la web de Promusicae que consigna con cifras oficiales de reproducciones y ventas la evolución del mercado musical nacional, así lo recoge este lunes con los datos recogidos del 19 al 25 de junio, que dejan el último trabajo de la catalana en undécimo lugar.

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Se trata de una posición sobre todo simbólica, ya que desde su estreno el suyo es uno de los discos más estables en España y a menudo ha recuperado puestos de una semana a otra, aunque ya en el cambio de abril a mayo perdió su sitio en el "top 5" del que no se había bajado hasta entonces.

Paulatinamente desplazada por otras novedades que en este tiempo también se han consolidado, cabe sumar como explicación tres estrenos de la última semana: 'Obrigado,' de Dellafuente, que es la entrada más fuerte en el número 4; 'Los angelitos' de Saiko, que se publicó por sorpresa y aparece en el número 6; y 'Ultraswan' de Abhir, que tras su edición en vinilo figura en el 9.

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Otros debuts aparecen por detrás, como es el caso de 'Camisa de fuerza' de Kase.O, su primer disco en solitario en una década, que aparece en el duodécimo lugar, o 'Éxitos España' de Rvfv, que lo hace en el decimocuarto.

Más allá de Rosalía, la otra noticia destacada es que 'El baifo' de Quevedo recupera el número 1 que perdió la semana previa por primera vez desde su estreno en favor de 'You seem pretty sad for a girl so in love' de Olivia Rodrigo. Se intercambian lugares y esta vez es la estadounidense la que figura segunda.

El resto del 'top 10' lo completan: 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, imperturbable en el tercer lugar tras 77 semanas; 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz, quinto; 'Más cara' de Bad Gyal, séptimo; y 'Cuarto azul' de Aitana, que cierra como décimo disco.

En la lista de vinilos más vendidos se produce otra curiosidad: el número 1 lo ostenta 'Ultraswan', del canario de origen hindú Abhir, conocido hasta hace poco como Brown Boy. Publicado en formato digital hace ya un mes, la semana previa ya no figuraba entre los 100 discos de más éxito, pero su edición en este formato físico ha provocado su reentrada en la lista general.

Toma el relevo al último trabajo de Olivia Rodrigo, que queda en el número 2. En tercer lugar, 'Lux' de Rosalía, que en esta clasificación sí sube posiciones, pero no con suficientes copias como para mantenerse en el "top 10" general.

Entre las canciones más escuchadas, 'La graciosa' y 'Al golpito' de Quevedo repiten una vez más el primer y segundo lugar y se consolidan como más que probables canciones del verano.

La novedad es que 'Dai Dai', la canción mundialista de Shakira y Burna Boy, asciendo al tercer lugar. También sube 'Pa ti toa <3' de Ana Mena y Lola Índigo, que ya es séptima. EFE

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