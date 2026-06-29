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La UME subraya que perseverará en salvar el máximo número de vidas tras los terremotos

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Sevilla, 29 jun (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazada a Venezuela tras los terremotos para tareas de búsqueda y rescate, perseverará en salvar el máximo número posible de vidas humanas, según ha aseverado el cabo primero de la UME Antonio Diosdado.

El declaraciones remitidas a EFE, Diosdado ha manifestado que tres días después de haber llegado a Venezuela la UME sigue realizando labores de búsqueda y rescate y acudiendo a todos los lugares donde hay indicios de que haya alguien con vida.

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Ha explicado que esta tarea se hace en coordinación y colaboración con el resto de países que participan en la ayuda internacional que ha llegado a Venezuela.

"Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir intentando conseguir nuestro objetivo y el de todos los que estamos aquí, que no es otra cosa que seguir salvando el máximo número posible de vidas humanas", ha subrayado.

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Diosdado ha indicado que en el centro de coordinación de la emergencia, la UME aporta dos oficiales de enlaces que colaboran en esa coordinación para llevar las herramientas y los equipos necesarios a los lugares de trabajo donde hacen más falta.

Ha señalado que allá donde hace falta trabajo técnico, con perros o de retirada de escombros, se manda a los equipos que tienen esas capacidades para "así conseguir llegar lo antes posible a la víctima".

Más de medio centenar de efectivos de la UME y unidades caninas se han desplazado a Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país y concretamente a La Guaira, la zona cero de los seísmos. EFE

(Vídeo)

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