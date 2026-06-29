La Bolsa española abre con una caída del 0,17 % y pierde los 19.400 puntos

Madrid, 29 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una caída del 0,17 % y ha perdido los 19.400 puntos, mientras el mercado está pendiente de las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán de este fin de semana, y después de que ambas partes hayan acordado el cese de las hostilidades.

Asimismo, los inversores tendrán el foco puesto este lunes en el foro anual del Banco Central Europeo (BCE) que se inicia hoy en Sintra (Portugal) y la publicación en España del avance del IPC de junio.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con esa caída del 0,17 %, hasta los 19.392,7 puntos. Las ganancias del año se reducen al 12,04 %. EFE

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